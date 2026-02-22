Claudio Giráldez responde a Arrasate por la polémica del Celta - Mallorca y desvela su 'trabajo' para renovar a Iago Aspas

Al contrario que el técnico bermellón, el preparador del conjunto celeste cree que el penalti de Raíllo sobre Borja Iglesias fue "claro". Además, insistió en su deseo de ver la próxima campaña en activo al capitán del equipo, que sigue sin dar pistas sobre su renovación

El Celta de Vigo logró cortar su racha de cuatro jornadas consecutivas sin vencer y firmó un triunfo 'in extremis' ante el Mallorca que le permite asaltar la sexta plaza que da derecho a jugar en Europa. Todo ello, gracias a Iago Aspas, una vez más protagonista al salir del banquillo y resolver la contienda con dos goles en los instantes finales, el primero de ellos gracias un penalti del que se quejaron mucho los bermellones.

Al respecto, Claudio Giráldez, entrenador del cuadro celeste, cree que el árbitro José Luis Guzmán acertó al castigar el agarrón de Raíllo sobre Borja Iglesias, en contra de los apuntado por su homólogo mallorquinista, Jagoba Arrasate. “Es costumbre agarrar dentro del área a Borja, y a los jugadores grandes, y que no se pite nada. El agarrón es claro. Es cierto que a veces esos penaltis no se están pitando. Para mí, tú no puedes desequilibrar a un jugador en el área, defenderlo de esa manera”, manifestó.

Un partido de claro color celeste

En rueda de prensa, el técnico gallego dijo estar “muy contento” porque fue un partido “muy trabajado”, en el que su equipo tuvo “un control total” del juego pese a que no lograron marcar hasta la recta final. “No nos han generado absolutamente nada y hemos tenido ocasiones de muchas maneras, con un buen ritmo de circulación. Con el paso de los minutos te vas poniendo nervioso y hemos atacado un poquito más con el corazón que con la cabeza. Se ha hecho justicia con el resultado. Hemos sido superiores y nos lo merecíamos después de tantos partidos en los que estuvimos muy cerquita por sensaciones, pero sin sacar los 3 puntos”, analizó.

Sus charlas con Iago Aspas para que siga

En este sentido, Giráldez dijo que el día fue “redondo” porque también lograron mantener “la portería a cero”. Pero la gran pregunta estaba una vez más en el futuro de Iago Aspas, quien sigue sin desvelar si alargará una temporada más su carrera. Sobre este asunto, el técnico celeste incidió en que su deseo es que renueve.

“Ya le he dicho al acabar el partido que vaya semanita ha firmado. Lleva una temporada que no deja de sorprendernos. Cuando entra desde el banquillo cambia el partido y cuando inicia también es capaz de darnos mucho juego. Ya no solo en los dos goles, ha estado soberbio en todo lo que ha hecho. Ojalá lo tengamos el año que viene y podamos seguir disfrutándolo. Hablo con él todas las semanas para decirle que me mantengo en mi decisión de que quiero que siga”, concluyó.

Iago Aspas, sin "prisa" por renovar

Como respuesta a ello, el propio Iago Aspas quiso dar pistas sobre su futuro tras cerrar una semana espectacular, con tres goles y una asistencia. “Los que me conocen ya saben que me encanta el fútbol, vivo por y para ello. Es muy satisfactorio salir y dar la victoria a mi equipo. Me hace venir con más ilusión. A partir de ahí, lo que tenga que venir ya vendrá”, señaló en DAZN el de Moaña, quien no tiene “prisa” por firmar su renovación.“Lo iré viendo, ahora mismo no tengo prisa. Me estoy encontrando muy bien y las buenas sensaciones se ven los fines de semana”, añadió el capitán celeste, que destacó la importancia del triunfo logrado este domingo ante el Mallorca. “Era muy importante, ya lo dijo el míster. Llevábamos varios partidos sin ganar y necesitábamos este triunfo. Es una victoria balsámica, es la victoria que nos hace mirar hacia arriba y olvidarnos del descenso. Tenemos un partido muy bonito el jueves y a pensar en ese partido”, sentenció, con la mente ya puesta en la vuelta ante el PAOK en la Europa League.