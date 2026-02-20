Iago Aspas mete incertidumbre con su posible retirada: "Hablé con Marco Garcés hace un mes y medio y le aplacé a que me diera un poco de tiempo"
El delantero y leyenda del equipo gallego ha manifestado que aún no ha tomado una decisión sobre si seguirá en activo o no la próxima temporada. A sus 38 años, el de Moaña tiene ahora un rol más pequeño en el equipo que entrena Claudio Giráldez
Iago Aspas acapara parte de la atención de todos los aficionados del RC Celta. A sus 38 años, el delantero acaba contrato al final de esta temporada y la opción de retirarse es algo que contempla después de haber tenido una carrera deportiva bastante larga y exitosa. Iago Aspas, después de que el RC Celta le ganara 1-2 al PAOK en el partido de ida de la eliminatoria de play off de la UEFA Europa League, ha manifestado que aún no tiene nada clara su decisión.
Iago Aspas, leyenda del RC Celta, le ha metido algo de incertidumbre a su posible retirada del fútbol al final de esta temporada. "Pues la verdad que no lo tengo claro, ¿para qué mentirte? Si es cierto que hablé con Marco Garcés hace un mes, mes y medio, y bueno, le aplacé a que me diera un poco de tiempo, que me iba a pensar la situación, y bueno, la verdad que ahora me estoy encontrando bien, como se ha visto hoy en el terreno de juego, pero bueno, ya hablaremos más adelante y tanto para bien o para mal, o sea, para sí o para no, para bien o para mal, pues lo hablaré con él, o tomaré un café con él, que tengo muy buena relación con él y tan amigos", ha afirmado en El Partidazo de COPE.
El de Moaña ha dado también su respuesta más gallega cuando fue preguntado por los porcentajes sobre si se retirará o no. "Pues 50 sí, 50 no... la verdad que como no lo tengo claro, no sabría decirte el porcentaje. No soy tan optimista como Marco Garcés, pero tampoco negativo. O sea, yo la verdad que me encuentro bien, pero no sé lo que va a pasar de aquí a un mes. Ojalá supiera qué va a pasar mañana".
Iago Aspas, sobre la eliminatoria contra el PAOK y su nuevo rol en el RC Celta esta temporada
Iago Aspas también se ha mostrado positivo de cara al partido de vuelta contra el PAOK. "Sí, la sensación que creo que tiene casi toda la expedición. Creo que hemos podido sentenciar la eliminatoria hoy con ese 0-3 y un minuto, dos minutos después hemos pasado al 1-2 que aún nos deja con vida, pero bueno. Tendremos que rematarlo en Balaídos, otra noche europea preciosa y todos juntos en casa".
El delantero del RC Celta ha elogiado la aportación de todos y cada uno de sus compañeros de equipo. "Estamos con ilusiones renovadas, ha pasado mucho tiempo, sigo yo solo aquí. Bueno, la verdad que muy contentos de lo que aporta desde el primero hasta el 28 del que sale al terreno de juego. Bueno, creo que hemos dejado huella aquí, pudiendo haber rematado la eliminatoria".
Por último, Iago Aspas también ha manifestado que está contento con su rol más pequeño en el RC Celta en esta temporada. "La verdad que bastante bien, aprovechando las oportunidades que me da el míster, cuando son diez minutos, diez minutos, cuando es media hora, media hora, y cuando tenga que ser de titular, pues de titular. La verdad que estoy muy contento, siempre digo que yo donde disfruto es dentro del terreno de juego y si tengo que estar fuera, pues a ayudar y apoyar a mis compañeros".