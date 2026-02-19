Así queda la Europa League tras la victoria del Nottingham Forest y la derrota del Lille en los playoff de la competición europea

La ida de los playoffs de la Europa League dejó goleadas contundentes, sorpresas inesperadas y varias eliminatorias abiertas de cara a la vuelta

El Stuttgart golpea con autoridad en Glasgow

El VfB Stuttgart dio un paso casi definitivo hacia los octavos tras imponerse con claridad por 1-4 al Celtic F.C. en Escocia. El conjunto alemán fue superior en intensidad y eficacia, aprovechando los errores defensivos del equipo local.

El gran protagonista fue Bilal El Khannouss, autor de un doblete que marcó el rumbo del encuentro. En contraste, el veterano guardameta Kasper Schmeichel tuvo una noche complicada, fallando en acciones determinantes. Jamie Leweling amplió la ventaja con un potente disparo lejano y, ya en el descuento, Tiago Tomás selló una goleada que deja a los germanos con un pie en la siguiente ronda.

Sorpresa en Francia: el Lille cae en casa

Uno de los resultados más llamativos fue la derrota del Lille OSC ante el FK Crvena zvezda (0-1). El tanto de Franklin Tebo Uchenna, justo antes del descanso, silenció el Stade Pierre-Mauroy y obliga a los franceses a remontar en la vuelta.

El Lille no encontró fluidez ni claridad ofensiva, y aunque evitó un marcador más amplio, nunca logró equilibrar el partido. El Estrella Roja dio la gran campanada de la jornada.

Panathinaikos y Viktoria Plzen dejan todo abierto

En Atenas, el Panathinaikos F.C. empató 2-2 frente al FC Viktoria Plzeň en un choque vibrante. Denis Visinsky adelantó a los visitantes, pero Andreas Tetteh respondió con un doblete que parecía encarrilar la victoria local.

Sin embargo, Tomas Ladra aprovechó un error defensivo para igualar el marcador en el tramo final. El resultado deja la eliminatoria en el aire y aumenta la presión sobre el banquillo griego.

Ventaja mínima del Ludogorets

El PFC Ludogorets Razgrad se impuso 2-1 al Ferencvárosi TC en un duelo equilibrado. Duah abrió el marcador, Yusuf respondió casi de inmediato y, en la segunda mitad, Son marcó el tanto decisivo. La diferencia es corta y todo se resolverá en Hungría.

El Celta golpea en Grecia con Aspas como líder

El Celta de Vigo logró un valioso 1-2 ante el PAOK FC. El referente ofensivo Iago Aspas abrió el marcador tras un error en la salida rival y luego asistió a Swedberg para el segundo tanto.

Aunque Jeremejeff recortó distancias con una acción acrobática en el tramo final, el conjunto español regresa con ventaja y la posibilidad de cerrar la clasificación ante su público.

Eliminatorias abiertas y tensión máxima

La ida de estos playoffs de la Europa League combinó goleadas, resultados inesperados y empates que mantienen la emoción intacta. Stuttgart y Fiorentina son quienes más encarrilada tienen su clasificación, mientras que otras series prometen dramatismo hasta el último minuto en la vuelta.

El desenlace llegará en pocos días y definirá qué equipos avanzan a los esperados octavos de final, donde la exigencia será aún mayor.

Los resultados de la ida de los playoff de la Europa League