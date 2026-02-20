Barça - UCAM Murcia: horario, canal y dónde ver en TV y online el partido de cuartos de la Copa del Rey de Baloncesto 2026

El Barça y el UCAM Murcia cierran los cuartos de final de la Copa del Rey de Baloncesto 2026 con dudas blaugranas y dos victorias murcianas en los últimos precedentes

El Barça, pendiente de Kevin Punter y de otras dudas, afronta la Copa del Rey con la intención de borrar el triste paso por ella de hace un año, cuando ni siquiera fue capaz de alcanzar las semifinales después de perder en cuartos ante La Laguna Tenerife.

Su rival en cuartos, este año, será un irregular UCAM Murcia, capaz de lo mejor y de lo peor esta temporada, pero que en un día inspirado es capaz de ganar a cualquiera. Eso le permitió hace poco más de un mes luchar por ser el líder de la ACB, aunque finalmente una mala racha le alejara de esas primeras plazas y perdió en el último momento su condición de cabeza de serie en esta Copa del Rey 2026.

Los murcianos le tienen tomada la medida a este Barça. Ya le vencieron en el Palau Blaugrana como Joan Peñarroya como entrenador (78-81) y repitieron triunfo hace apenas tres semanas tras remontar 16 puntos (84-83). Sin embargo, el Barça arrastraba en ese momento mucho cansancio y acumulaba bajas y ahora llegará en las mismas condiciones de descanso que su oponente. Y eso puede cambiarlo todo.

Aunque también dependerá de cómo se recuperan sus hombres. En el último entrenamiento antes de viajar a Valencia, Punter, Satoransky y Vesely aún no han participado y son duda, especialmente el primero, que no tenía esperanzas de llegar, aunque apurarán hasta última hora para contar con él. Los jóvenes Kusturica o Sayon Keita serán la alternativa de Xavi Pascual en caso de que no pueda contar con sus estrellas a pleno rendimiento.

El UCAM Murcia llega sin lesiones y con sus principales referentes, los exteriores Dylan Ennis y David DeJulius, en racha. Si ellos funcionan o lo hace Devontae Cacok, la tercera 'pata' de este equipazo, le pueden ganar a cualquiera.

A qué hora es el Barça - UCAM Murcia de los cuartos de final de la Copa del Rey de Baloncesto 2026

El partido de la Copa del Rey de Baloncesto 2026 entre el Barça y el UCAM Murcia, perteneciente a la ronda de cuartos de final, se va a disputar este viernes 20 de febrero a partir de las 21:00 horas en el Roig Arena de Valencia.

Dónde ver en TV y online el Barça - UCAM Murcia de la Copa del Rey 2026

Este partido entre el Barça y el UCAM Murcia se podrá ver a través de DAZN. Los derechos de la ACB y de la Copa del Rey los tiene esta plataforma, por lo que todos los partidos se verán por alguno de sus canales, así como en los canales de DAZN disponibles en Orange y en Movistar Plus+.

De igual forma, podrás seguir todas las novedades de esta competición a través de ESTADIO Deportivo, en el que encontrarás las mejores crónicas de los partidos, al igual que de la Liga ACB, la Euroliga y la NBA.