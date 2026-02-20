Así queda el medallero de los Juegos de Invierno 2026, tras la jornada 13 en Milano Cortina 2026

El oro de Oriol Cardona y el bronce de Ana Alonso han permitido a España entrar con fuerza en el Top-20 de los Juegos de Milano Cortina 2026

La medalla de la norteamericana Alysa Liu en patinaje artístico femenino, con la que ha terminado la jornada 13 de los Juegos Olímpicos de Milano Cortina 2026, unida al oro en hockey hielo femenino, ha servido para que Estados Unidos desbanque a Italia de la segunda plaza del medallero y la delegación norteamericana alcance las 27 medallas en esta cita olímpica.

Noruega sigue destacando y un día más sumó un nuevo oro, en su caso en la combinada alpina masculina. Aunque el otro gran salto lo dio Suiza con el oro en el esquí de montaña femenino por parte de Marianne Fatton y el bronce logrado por su selección de hockey femenina.

La gran entrada en el medallero, no obstante, ha sido la de España, que con el oro de Oriol Cardona y el bronce de Ana Alonso se mete en el Top-20, superando a países clásicos de los deportes invernales.

Medallas de la jornada 13 de los Juegos Olímpicos Milano Cortina 2026

Esquí de montaña - Sprint masculino

1. Oriol Cardona (España)

2. Nikita Filippov (AIN)

3. Thibault Anselmet (Francia)

Esquí de montaña - Sprint femenino

1. Marianne Fatton (Suiza)

2. Emily Harrop (Francia)

3. Ana Alonso (España)

Combinada alpina masculina

1. Noruega

2. Finlandia

3. Austria

Patinaje de velocidad - 1.500 m masculinos

1. Zhongyan Ning (China)

2. Jordan Stolz (EStados Unidos)

3. Kjeld Nuis (Países Bajos)

Hockey sobre hielo femenino

1. Estados Unidos

2. Canadá

3. Suiza

Patinaje artístico - Final femenina

1. Alysa Liu (Estados Unidos)

2. Kaori Sakamoto (Jaópn)

3. Ami Nakai (Japón)

Medallero de los Juegos de Invierno Milano Cortina 2026 tras la jornada del 19 de febrero

1. Noruega – 16 oros, 8 platas, 10 bronces (34 medallas)

2. Estados Unidos – 9 oros, 12 platas, 6 bronces (27)

3. Italia – 9 oros, 5 platas, 12 bronces (26)

4. Francia – 6, 8, 5 (19)

5. Países Bajos – 6, 7, 3 (16)

6. Suecia – 6, 6, 3 (15)

7. Suiza – 6, 4, 4 (14)

8. Alemania – 5, 8, 8 (21)

9. Austria – 5, 8, 5 (18)

9. Japón – 5, 7, 12 (24)

11. Canadá – 4, 5, 6 (14)

12. China – 3, 3, 4 (10)

13. Australia – 3, 2, 1 (6)

14. Gran Bretaña – 3, 0, 0 (3)

15. República de Corea – 2, 2, 3 (7)

16. República Checa – 2, 2, 0 (4)

17. Eslovenia – 2, 1, 1 (4)

18. España – 1, 0, 1 (2)

19. Brasil – 1, 0, 0 (1)

+. Kazajistán – 1, 0, 0 (1)

21. Polonia – 0, 3, 1 (4)

22. Nueva Zelanda – 0, 2, 1 (3)

23. Finlandia – 0, 1, 4 (5)

24. Letonia – 0, 1, 1 (2)

25. Georgia – 0, 1, 0 (1)

26. Bulgaria – 0, 0, 2 (2)

27. Bélgica – 0, 0, 1 (1)