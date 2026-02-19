El increíble milagro de Ana Alonso se convierte en bronce olímpico: "Me decían que ni siquiera iba a llegar a los Juegos..."

La granadina, única andaluza en estos Juegos de Milano Cortina 2026, pasó de estar descartada tras romperse el ligamento de la rodilla en octubre a ganar el bronce para España en esquí de montaña

Cuando hace cuatro meses Ana Alonso fue atropellada por un coche mientras entrenaba en bicicleta en Sierra Nevada, pocos confiaron en que pudiera llegar a tiempo y mucho menos luchar por una medalla en los Juegos Olímpicos de Milano Cortina 2022.

La esquiadora granadina, entre otras lesiones, sufrió la rotura de los ligamentos cruzado anterior y colateral interno con edema óseo en la rodilla, aparte de una fisura de maléolo y luxación acromioclavicular. En condiciones normales eso sería más de medio año de parón, pero fue valiente y quiso intentar recuperarse con un tratamiento conservador.

Una vez se recuperó del daño más duro, empezó a fortalecer su musculatura alrededor de la rodilla dañada para tratar de que ésta estuviera firme y eso le pudiera llegar tiempo para los Juegos de Invierno. Su previsión era probarse en la última cita de la Copa del Mundo previa a la cita olímpica, que se celebró a finales de enero. Sin embargo, adelantó plazos y ya participó con un puesto discreto en la prueba anterior, disputada quince días antes.

Lindsey Vonn, un referente para Ana Alonso

No sólo había conseguido su objetivo, sino que iba a tener quince días más para ponerse en forma. A Milano Cortina 2026 llegaba "bien", con la rodilla "estable" según sus propias palabras y señalaba a Lindsey Vonn como la protagonista que le había inspirado. "Fue una gran inspiración para mí, sobre todo después de mi accidente. Siempre fue un referente, compitiendo en lo más alto con 41 años y una rodilla de titanio. Cuando me pasó lo que me pasó yo me decía 'si lo ha conseguido ella, ¿por qué no lo voy a conseguir yo?", indicaba la única deportista andaluza presente en esta cita olímpica.

"Los últimos meses han sido muy duros, sobre todo el primer mes y medio después de sufrir el atropello, que fue una época en la que me tenían que ayudar a casi todo. Pero seguí creyendo, incluso cuando no podía caminar. Y estoy muy contenta de estar aquí", decía antes de competir.

Un bronce en Milano Cortina 2026 más que merecido

En la prueba de esprint pasó como segunda la primera ronda, por tiempos las semifinales y, en la final, fue de menos a más para recuperar dos posiciones tras la primera transición y hacerse con el bronce.

Ana Alonso se acordaba en ese momento de lo bueno y de lo malo. De lo bueno, de todos los que le han apoyado. "Tengo muchísima gente que ha creído en mí: mi familia, los fisios, mi entrenador, mi psicólogo, mi nutricionista y todo el equipo de España. De verdad, es increíble. He sentido mucha fuerza y eso a pesar del camino que he tenido. Me siento muy afortunada", señaló a RTVE desde Bornio.

Y de lo malo, de aquellos que le decían que "ni siquiera iba a llegar a los Juegos y aquí está la primera medalla". "Cuando tuve el accidente me dije 'no voy a cambiar mis objetivos, voy a luchar por la medalla' y me miraban como si estuviera loca. Y al final tengo la medalla. No puedo estar más feliz", sentenciaba la granadina.