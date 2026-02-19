Oro y bronce para España en los Juegos de Milano Cortina 2026 con Oriol Cardona y Ana Alonso

Paquito Fernández Ochoa ya tiene sucesor con Oriol Cardona, campeón olímpico en el esprint individual de esquí de montaña, misma prueba en la que Ana Alonso se ha llevado el bronce en féminas

España ha roto su barrera y 54 años después de que Paquito Fernández Ochoa se coronara en Sapporo 72 vuelve a tener un campeón olímpico. El esquiador catalán Oriol Cardona se ha convertido en el primer campeón de la historia de los Juegos de Invierno de esquí de montaña tras ganar una final en la que otro español, Ot Ferrer, acabó quinto.

El oro llegaba minutos después de que la granadina Ana Alonso lograra completar su milagro y apenas cuatro meses después de romperse la rodilla se colgara el bronce en la final femenina de la misma especialidad.

Cardona fue pasando rondas sin complicaciones -incluso se permitió ser segundo en semifinales- y guardó fuerzas para la ronda final, en la que superó de forma ajustada al ruso Nikita Filippov y al francés Thibault Anselmet para hacerse con el oro.

Con un tiempo de 2:34.03, aventajó en 1.52 al ruso y el 2.31 al galo, mientras que el otro español presente en la final, Ot Ferrer, acabó en quinta posición a 20 segundos de su compañero.

"Hay mucho trabajo detrás,. Estoy abrumado. Tenía unas ganas de sacármelo de encima... Ha salido todo bien, me encontraba superbien y al llegar a meta... vaya sensación", indicaba el propio Cardona a las cámaras de Teledeporte nada más proclamarse campeón.

Ana Alonso completa la machada

Ana Alonso, por su parte, sufrió más para alcanzar su medalla de bronce. Aunque en la previa partía como tercera favorita, su rendimiento era una incógnita, ya que no había llegado al cien por cien por culpa de la lesión que ha sufrido tras ser atropellada hace unos meses mientras entrenaba.

La esquiadora andaluza tuvo que acudir a los tiempos para acceder a la final, ya que le tocó pelear en la semifinal más difícil y acabó tercera por dentrás de Harrop y Fatton. Y en la final tuvo que ir de menos a más, pasar como quinta en la primera transición y remontar hasta lograr la tercera plaza tras, precisamente, la suiza Marianne Fatton y la francesa Emily Harrop, las dos que le habían tocado en semifinales.

"Ha sido increíble he mirado varias veces para atrás porque no me lo creía. A la transición llegué quinta, salí cuarta y en el último repecho vi que la tercera empezaba a flaquear y vi que podía superarla", asegura la granadina, quien tenía clara su meta y la logró contra pronóstico.

"Cuando tuve el accidente me dije 'no voy a cambiar mis objetivos, voy a luchar por la medalla' y me miraban como si estuviera loca. Y al final tengo la medalla. No puedo estar más feliz", sentenciaba Ana Alonso.

La otra española participante, María Costa, tuvo un problema en las semifinales que la dejó descolgada y no tuvo opciones para alcanzar la final, pero también acaba entre las 12 mejores en su debut en unos Juegos Olímpicos.