Eder Sarabia se postula como futuro entrenador del Athletic: "Claro que me gustaría"

Socio del club rojiblanco desde pequeño, el bilbaíno vivirá este viernes un momento especial al sentarse por vez primera en el banquillo de San Mamés como primer entrenador. Lo hará al frente de un Elche que necesita los tres puntos en la concurrida lucha por la salvación

El futuro de Ernesto Valverde en el Athletic Club sigue en el aire. El técnico cacereño no suelta prenda cada vez que se le cuestiona por su posible continuidad y todo apunta a que no resolverá la duda hasta que finalice una temporada muy complicada tanto a nivel colectivo como en el plano individual, pues las críticas hacia su figura han sido más duras que nunca. Aunque Jon Uriarte tratará de convencerlo para que continúe.

Mientras tanto, en Ibaigane se cubren las espaldas. Ya la pasada campaña, antes de formalizar la renovación del 'Txingurri', se tanteó a Claudio Giráldez, tal y como se ha desvelado ahora. Y no es ningún secreto que entre los técnicos que más gustan como posibles relevos se encuentran Andoni Iraola o Iñigo Pérez, apuntándose también la vía extranjera por medio de Mauricio Pochettino y algún 'tapado' con experiencia en la Bundesliga.

Pero entre la nómina de candidatos hay quien también incluye a Eder Sarabia, que este próximo viernes se sentará por vez primera en el banquillo visitante de San Mamés como primer entrenador al frente del Elche. Hijo de un mito rojiblanco como Manu Sarabia y seguidor confeso del Athletic, el actual preparador franjiverde no esconde que será un choque especial. Pero, por encima de todo, piensa en lograr una victoria muy necesaria para los ilicitanos.

"Si gano, primero lo celebraré con el equipo porque lo necesitamos y también lo merecemos. Y luego con toda mi familia que va a ir. No sé si voy a ser capaz de conseguir tantas entradas. El otro día de bromas le decía a mi hermana '¿cuántas necesitáis, cincuenta?' Y me decía ¿sólo?", desveló el bilbaíno en una entrevista en El Correo, donde ha rememorado sus primeros recuerdos en San Mamés.

Sus recuerdos en San Mamés

"El Athletic-Sabadell, el último partido oficial de mi aita en el Athletic en 1988. Además, metió un gol. Y el siguiente recuerdo es el partido, que sí es el último, homenaje contra el Everton en agosto de ese año. Tenía 7 años. Recuerdo estar ante el Sabadell en mi localidad de Este baja en el viejo San Mamés con mis tíos. Llevo casi 40 años de socio. Y en el homenaje recuerdo haber bajado al campo y hacer el saque de honor con mi hermana. Muchas emociones. Mi aita cuenta que yo le preguntaba 'pero ¿por qué te vas del Athletic? Si todos dicen que eres el mejor'", recordó.

Tras dejar el club rojiblanco, su padre aún alargó su carrera en el Logroñés. Y ese paso fue a la postre clave en la carrera de Eder como entrenador. "Le habría encantado acabar en el Athletic, pero no se dio y por suerte la vida te da otras oportunidades y pudo vivir tres años maravillosos en Logroño y conocer a Quique Setién. Y a partir de ahí viene mi relación con Quique. Todo en esta vida pasa para algo si lo sabes aprovechar", destacó.

El sueño frustrado de no ser jugador del Athletic

Echando la vista atrás, además, Eder Sarabia no esconde que su ilusión era emular a su progenitor y vestir la camiseta del primer equipo del Athletic, aunque no pasó de Tercera división, en gran parte debido a las lesiones. Tampoco fue fácil el peso de la herencia que significaba ser el hijo del ex internacional español. "Pasé momentos difíciles, pero no en el momento en el que me di cuenta que ya no iba a ser futbolista. Yo estaba en el juvenil del Athletic con Carlos Terrazas y decía 'voy a ser futbolista del Athletic seguro. No futbolista, jugador del Athletic. El tiempo me va a ir llevando por ahí'. El fútbol lo veía bien, pero no era capaz de desarrollarlo en el campo. Ser hijo de Sarabia de futbolista creo que me perjudicó más, pero de entrenador me ha abierto puertas, entre otras conocer a Quique Setién. He tocado prácticamente todas las categorías del fútbol español y estoy contento del recorrido que he tenido. A ser entrenador se aprende entrenando, se aprende equivocándote", señaló.

Le encantaría volver como técnico

Ahora, tras dirigir en solitario al Andorra y ascender a Primera división con el Elche, con el que pelea por la permanencia, el técnico vasco no esconde que entre sus sueños se encuentra el de volver a San Mamés pero para sentarse en el banquillo local, aunque no piensa demasiado en ello. "Si te digo que no, te miento, pero también te digo que no es algo en lo que en lo que pierda mucho tiempo. De un tiempo a esta parte me enfoco en el día a día, en ser feliz, en ser cada día mejor, en disfrutar donde estoy y la verdad que aquí estoy muy feliz. Pero evidentemente si me dices si en mi carrera deportiva me gustaría entrenar al Athletic, pues claro que te digo que sí", afirmó.

Elogios a Valverde, "el mejor entrenador de la historia del Athletic"

En lo que no quiso el preparador del Elche es en el futuro de Ernesto Valverde, hacia el que se deshizo en elogios. "Eso no creo que toque responder ahora. 'Txingu' seguramente sea el mejor entrenador de la historia del Athletic. Merece toda mi admiración, mi respeto. Es verdad que seguramente el equipo no ha pasado por su mejor momento, pero tiene la capacidad como pocos equipos de reinventarse por el amor al Athletic, por el respeto entre otras cosas de los futbolistas a ese pedazo entrenador que tienen, por la afición y por absolutamente todo. Entonces, le deseo que le vaya lo mejor posible. No toca eso ni pienso en eso", zanjó.

La crisis del Athletic en LaLiga

Por otro lado, con respecto a la situación del equipo rojiblanco, que ha cogido algo más de aire con respecto a la zona caliente de la tabla tras sus dos últimas victorias, Eder Sarabia se mostró comprensivo. "A mí el Athletic me gusta siempre. ¿Y cómo no va a estar con problemas? Una competición como la Champions es tremendamente exigente. Hay pocos equipos en el mundo, y en España sólo Madrid, Barça y Atlético, que están capacitados para, estando en competición europea, no perder el hilo de la Liga. Hay que tener un poco de perspectiva... Y evidentemente el Athletic cada vez tiene más potencial, pero sigue siendo el Athletic y sigue teniendo esas limitaciones de no ser como estos tres que he nombrado antes. Es parte de la lógica del proceso de una temporada tan exigente, pero han sacado siete puntos de los últimos nueve y el viernes nos lo va a poner tremendamente complicado", sentenció.