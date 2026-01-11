El Athletic lo tiene claro con Valverde pese a sus dudas sobre la renovación

El presidente rojiblanco, Jon Uriarte, sigue confiando en el técnico pese a la crisis del equipo en la actual campaña y tratará de convencerlo para que siga al menos una temporada más, pero de momento el cacereño se lo sigue pensando

Tras la dolorosa derrota sufrida ante el FC Barcelona en la Supercopa de España, el Athletic Club busca resetearse de cara al segundo tramo de una temporada que por ahora anda lejos de las expectativas. El peaje de la Champions, donde se jugará su continuidad frente al Atalanta y el Sporting de Portugal, está pasado factura a un equipo que siempre se aferra a la Copa del Rey pero no puede descuidarse en LaLiga, pues la sexta plaza que asegura volver a jugar en Europa se encuentra a cinco puntos de distancia.

La crisis deportiva es evidente. Nadie esconde el bajón experimentado con respecto a la campaña pasada, más allá de que se trate de justificar en parte por las lesiones sufridas por hombres importantes. Pero en Ibaigane están convencidos de que el actual proyecto aún tiene recorrido por delante y desean que sea Ernesto Valverde quien lo siga capitaneando, al menos una campaña más. Otra cosa es lo que pueda pensar el propio entrenador cacereño...

Valverde medita si su ciclo en el Athletic ha acabado

Según informa El Correo, el 'Txingurri' no tiene nada clara su continuidad más allá del próximo 30 de junio, cuando finaliza su contrato. No es que haya tomado una decisión firme al respecto, pues se encuentra en pleno proceso de reflexión. Pero sí comienza a calar en el técnico la idea de que ya ha completado su trabajo, con éxito hasta el momento, y que es hora de que la entidad busque savia nueva para seguir dando pasos sobre las bases sólidas que él mismo ha edificado.

En su décima campaña al frente del conjunto bilbaíno, la cuarta de forma consecutiva, Valverde comienza a sufrir los efectos de un desgaste lógico. Aún confía en que logrará un nuevo billete europeo esta temporada. En ello anda enfocado y, como es habitual, prefiere no referirse públicamente a su futuro. Desde que regresó en 2022 siempre ha ido renovando temporada a temporada, tras comprobar cómo respiraba el vestuario y el entorno, y los dos últimos años no estampó su firma hasta el mes de mayo, lo que da una idea de lo que habrá que esperar.

Uriarte apremiará a Valverde para que decida antes de final de temporada

En esta ocasión, sin embargo, Jon Uriarte quiere convencerlo antes para no enfilar sin entrenador un posible proceso electoral, aunque no se atisban rivales a priori. El presidente entiende que no hay nadie más capacitado que el actual preparador rojiblanco para seguir al frente de la nave y así se lo ha comunicado, pero de momento continúa el compás de espera, cuando quedan poco más de cuatro meses para que finalice la campaña.

Sin ofertas a la vista

Si Valverde decide hacer las maletas no será porque maneje otras ofertas. Tampoco porque quiera dar el paso de entrenar en la Premier League, algo que tiempo atrás sí le ilusionaba especialmente. Sencillamente, medita si realmente tiene algo más que ofrecer a un equipo con el que ha conquistado una Copa del Rey y una Supercopa de España, y al que devolvió a la Champions el pasado curso después de 11 años. Unos logros que le hacen pensar que su ciclo podría haber acabado.

No sólo gustan Iraola e Iñigo Pérez, también Pochettino

La decisión está en sus manos. Uriate espera con ciertas prisas. Pero lógicamente, en Ibaigane deben tener las espaldas cubiertas y hay nombres que gustan como posibles sustitutos. Es el caso de Andoni Iraola, pero su buen hacer en el Bournemouth le ha colocado en el punto de mira de varios grandes de Inglaterra y se trata de una opción realmente complicada. También se vigila al que fue su ayudante en el Rayo Vallecano, el navarro Iñigo Pérez, que viene realizando un gran trabajo en el cuadro madrileño. Y como opción extranjera no se pierde de vista al argentino Mauricio Pochettino, cuyo contrato con la selección de Estados Unidos finalizará después del Mundial del próximo verano.