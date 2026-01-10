Punto y aparte en el Athletic Club: Ernesto Valverde, Nico Williams y las claves de una situación insostenible

La debacle del Athletic Club tiene varios nombres propios y sacude a toda la entidad, desde la cúpula de la directiva hasta el banquillo de San Mamés. Ernesto Valverde y Nico Williams son los grandes perjudicados y señalados de una situación inestable que encuentra en enero una oportunidad para hacer borrón y cuenta nueva a una temporada muy pobre

El Athletic Club atraviesa una situación muy inestable y preocupante en San Mamés. El equipo de Ernesto Valverde no es ni la sombra de lo que fue en la campaña pasada, manteniendo a los mismos jugadores en la plantilla. El descalabro del cuadro vasco no tiene, aparentemente, una explicación lógica. Desde el club achacan el problema a la carga de partidos, aunque no es lo único que ha propiciado este bajón en el Athletic Club. Los números de los atacantes, la falta de ideas de Ernesto Valverde y una planificación deportiva insuficiente han provocado una situación inestable. Tras la goleada en la Supercopa de España, el Athletic Club afronta el fin de semana sin partidos y con la obligación de poner punto y aparte a un curso que depende del mes de enero.

Planificación deportiva insuficiente en el Athletic Club

El primer problema del Athletic Club en este curso es la planificación deportiva, lo que deriva en más inconvenientes en San Mamés. En el cuadro vasco apostaron todo a una carta, tras el acuerdo con Robert Navarro. La renovación de Nico Williams supuso un alivio para el conjunto vasco que, motivados por la presencia de una superestrella en la plantilla, fueron con todo a por Laporte, dejando de lado otras parcelas de juego cruciales para este curso, como la delantera. Rechazando el fichaje de Borja Sainz, que actualmente tiene un papel protagonista en el Oporto, los rojiblancos lo jugaron todo a una carta con Laporte. La llegada del internacional español reforzó la plantilla, aunque no lo suficiente para una participación en Champions League que exige mucho mas de lo que actualmente dispone Ernesto Valverde. La sanción de Yeray, conocida durante el mercado de verano, también supuso un duro varapalo, dejando al Athletic Club con tres centrales más de la mitad de la temporada, ya que los rojiblancos no aprovecharon la ventana veraniega para contar con un cuarto central.

Además, otro de los graves inconvenientes, aparte de las muchas lesiones que ha sufrido el Athletic Club que no han sido solventadas ya que el fondo de armario de los rojiblancos es muy corto, recae en la delantera. El actual delantero centro del equipo vasco, Guruzeta, suma 2 goles este curso en Primera división, muy lejos de los delanteros de los equipos que actualmente ocupan un puesto europeo o luchan por uno. Pere Milla, del Espanyol, suma 6 tantos, Borja Iglesias, del Celta, 7 y el 'Cucho' Hernández, del Betis, 8. Por si fuese poco, los acompañantes en ataque, Iñaki Williams y Sancet, que fueron máximos goleadores rojiblancos la pasada campaña, suma 1 gol cada uno y de penalti.

Ernesto Valverde, sobrepasado en el Athletic Club

Este problema de planificación de plantilla ha derivado que Ernesto Valverde sea incapaz de encontrar soluciones a los obstáculos que día a día asolan al Athletic Club. Su idea no cuaja ni convence y quedó claro ante un Barcelona que pasó por encima de los rojiblancos. Los cambios no dieron resultado y rara vez, esta temporada, los ha dado. Exceptuando a Robert Navarro, ningún jugador que sale de revulsivo es capaz de cambiar la dinámica de un equipo apagado y sin fuerza que poco a poco desgasta mentalmente a un Ernesto Valverde que aún no ha renovado su contrato con los vascos, cumpliendo el acuerdo en junio de 2026. Enero es una oportunidad definitiva para el Athletic de completar un plantel que presenta visibles faltas de cara a cumplir el objetivo que se marcó a principio de temporada.

Nico Williams, el otro gran nombre de la debacle del Athletic Club

El otro gran nombre que resuena con fuerza en la debacle del Athletic Club es el de Nico Williams. La estrella rojiblanca dijo no al Barcelona para quedarse en el equipo de su vida, que le ofreció un contrato de superestrella a cambio de la fidelidad del internacional español. Desde entonces y por culpa de una pubalgia que trae por la calle de la amargura al extremo, el rendimiento de Nico Williams es muy insuficiente para un Athletic Club que confiaba plenamente en las capacidades del joven jugador que poco a poco se recupera de una lesión que le frena, aunque la mejoría no ha estado presente sobre el terreno de juego.

El Athletic Club busca asentar y reforzar las bases del proyecto deportivo

Ahora, con el parón este fin de semana debido a la eliminación de la Supercopa de España por parte del Barcelona, el Athletic Club deberá poner punto y aparte para reforzar y establecer unas bases de un proyecto que se ha venido a bajo en pocos meses y que zarandea a la cúpula directiva rojiblanca que busca explicaciones lógicas para una afición entregada, pero con gran malestar.