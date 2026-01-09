Iñigo Martínez no se corta al valorar la actuación del Athletic contra el Barcelona: "Se vinieron abajo y no supieron ni reaccionar"

El defensa no se perdió la semifinal entre sus dos antiguos equipos. El defensa del Al-Nassr se mostró muy extrañado por el rendimiento del equipo que entrena Ernesto Valverde del cual dijo que, en su opinión, levantó incluso la bandera blanca para evitar una goleada en contra que fuera mayor

Iñigo Martínez no se perdió la semifinal de la Supercopa de España en la que se enfrentaron dos de sus ex equipos, Athletic Club y FC Barcelona, la cual terminó con victoria por 5-0 del FC Barcelona sobre un Athletic Club que no dio la talla. El ahora jugador del Al-Nassr de Arabia Saudí analizó el partido y fue bastante explícito con la actuación del equipo de Ernesto Valverde la cual, a tenor de sus palabras, estuvo muy lejos de lo que él esperaba.

En la tranquilidad de Arabia Saudí, en donde el central, a sus 34 años, vive en retiro profesional dorado, Iñigo Martínez atendió al nuevo programa deportivo de TV3, FanZone, señaló que vio muy mal al Athletic Club. El defensa dijo que se quedó sorprendido por la bajada de brazos del equipo de Ernesto Valverde el cual se caracteriza por apretar siempre, señalando que le dio la impresión que el Athletic Club levantó la bandera blanca.

"Vi el encuentro mientras jugábamos a cartas. Fue un buen repaso. Me extrañó, me extrañó mucho porque el Athletic es un equipo que aprieta y es su identidad es estar los 90 minutos aún yendo perdiendo, apretando. Fue aguantar los primeros 15 - 20 minutos, pero a partir de ahí se vinieron abajo y no supieron ni reaccionar, ni realmente qué hacer, y fue un Barça superior. Incluso se quedaron cortos; yo creo que levantaron la bandera blanca", argumentó Iñigo Martínez quien defendió la camiseta del Athletic Club entre los años 2018 y 2023.

El Athletic Club está atravesando un mal momento en esta temporada

La realidad es que el Athletic Club está atravesando un mal momento en esta temporada ya que en la Supercopa de España no ha dado la talla, pero en LaLiga no es que vaya la trayectoria mucho mejor.

El equipo que entrena Ernesto Valverde ha cerrado la primera vuelta de Primera división sumando sólo 24 puntos, dejándolo en la zona media de la clasificación de LaLiga. Lo peor para el club vasco es que si el Real Betis le gana al colista, el Real Oviedo, este fin de semana, el Athletic Club se quedará a 7 puntos de la sexta posición, la primera de las posiciones que da acceso a jugar competiciones europeas a expensas de que termine la Copa del Rey y de que se determine si el fútbol español consigue una plaza extra por el rendimiento en torneos continentales en esta campaña.

A ello se le añade que el Athletic Club se juega su continuidad en la UEFA Champions League en este mes de enero, necesitando dos victorias, contra Atalanta y Sporting Clube de Portugal, si no quiere quedarse eliminado en la fase de liga de la mejor competición de clubes del mundo.