Ernesto Valverde da detalles de la lesión de Ruiz de Galarreta y ensalza la figura de Unai Simón

El técnico del Athletic Club compareció en rueda de prensa, ante los medios de comunicación, tras el empate a uno en Vallecas, que les deja momentáneamente en la octava posición de la tabla de LaLiga EA Sports

El Athletic Club se llevó un punto de su visita al Rayo Vallecano, en el encuentro correspondiente a la jornada 26 de LaLiga EA Sports. Ernesto Valverde, que realizó dos cambios en su once inicial con respecto al que salió ante el Elche, tropezó tras tres victorias consecutivas en el campeonato doméstico. De esta manera, tras una mala primera parte del equipo vasco, Iñaki Williams puso el empate al poco tiempo de empezar la segunda. En este sentido, el técnico compareció en rueda de prensa, ante los medios de comunicación, para analizar el choque.

Ernesto Valverde analiza el empate en Vallecas

En este sentido, Ernesto Valverde comenzó valorando el punto ante el Rayo Vallecano: "Hombre, de entrada siempre piensas en la victoria, y era nuestra idea, supongo que la del Rayo también. Lo cierto es que nuestro primer tiempo ha sido malo, sin paliativos. Hemos reaccionado solo con el gol de ellos, en el que les hemos empujado más, pero aún estábamos bien. Ellos se han amoldado mucho mejor al campo que nosotros, bueno, a su campo también, pero el césped era nuevo y nos estaba costando, porque el campo estaba difícil para jugar, estaba mucho mejor para presionar que para jugar, y nos estaba costando, sobre todo, en las situaciones de segundas jugadas, porque ellos nos lanzaban mucho. Realmente era un partido en el que ha habido muchísimo lanzamiento en largo, ellos nos lanzaban casi todos, los dos centrales con el portero, pero nosotros no estábamos bien situados para coger esos rechaces y, para el juego, tampoco hemos hecho demasiado".

De esta manera, Ernesto Valverde siguió explicando que "en el segundo tiempo hemos salido mejor, hemos conseguido el empate y el partido estaba más abierto, se veía que podíamos llegar en cualquier momento. Yo creo que con la lesión de Íñigo Ruiz de Galarreta se ha parado un poco el juego y parecía que estaba más inestable, podía pasar cualquier cosa. Evaluar el empate, al final, cuando vas perdiendo y empatas, te sabe mejor, aún así, ha sido un partido de mucha pelea y supongo que es el resultado más o menos justo".

Ernesto Valverde ensalza el partido de Unai Simón

Además, Ernesto Valverde fue preguntado por la lesión de Ruiz de Galarreta: "No lo sé, no lo sé, pero ahora lo vemos difícil. Se le ha salido el hombro, luego ya en el vestuario se lo han podido colocar, pero no sabemos; esperaremos mañana las pruebas, la resonancia, en fin, todo para valorarlo, pero en principio supongo que es complicado".

Por último, Ernesto Valverde ensalzó la figura de Unai Simón, que fue elegido MVP del encuentro: "Es uno de los mejores porteros de la Liga, si no el mejor. Para nosotros es el mejor, también para el seleccionador; en principio, por eso le he titulado en la selección. Para nosotros, Unai Simón es un jugador fundamental en muchos sentidos, en el campo y fuera de él, y solo su presencia a nosotros nos da muchísima seguridad y el contrario sabe que debajo de los palos para mucho, que luego tiene presencia, que lanza bien. Estamos encantados con él, desde luego. Afortunadamente, él ha estado ahí seguro y, para nosotros, es un seguro, valga la redundancia."