Unai Simón, muy autocrítico con el Athletic: "Este equipo si no tiene intensidad es un equipo de Segunda división"

El portero del Athletic Club no se ha mordido la lengua a la hora de valorar la actuación de su equipo en el empate a uno logrado contra el Rayo Vallecano. El guardameta ha señalado que la primera parte que han realizado no han estado nada bien y eso les ha lastrado

Unai Simón, portero del Athletic Club, ha atendido a los medios de comunicación en el Estadio de Vallecas después de que su equipo empatara a uno contra el Rayo Vallecano. Un resultado que no ha dejado satisfecho al guardameta que le ha restado importancia al estado del terreno de juego del coliseo madrileño y se ha centrado en la actuación del Athletic Club con la que ha sido muy crítico.

Unai Simón, portero del Athletic Club, se ha mostrado muy autocrítico por la primera parte que ha realizado su equipo contra el Rayo Vallecano, señalando que si no tienen intensidad son un conjunto de Segunda división. "En la primera parte nos han pasado por encima de intensidad. La verdad es que no hemos estado a la altura. El juego pues... podrás jugar mejor o peor, pero luego también este equipo si no tiene intensidad es un equipo de Segunda división, y creo que no hemos estado finos. Y en la segunda parte ha sido el Athletic que todos queríamos ver, que ha peleado, que ha sufrido, que ha corrido, que ha ganado duelos, que ha ganado disputas, y creo que a raíz de esa segunda parte es cuando hemos conseguido el gol".

Tras este empate, el Athletic Club se queda en la octava posición de la clasificación de LaLiga con 35 puntos, quedándose a 2 puntos del RC Celta que sexto.

Unai Simón dice que el estado del césped del Estadio de Vallecas era aceptable

Unai Simón, por otro lado, ha dicho que el terreno de juego de Estadio de Vallecas estaba aceptable y que se han adaptado a él. "Creo que todos los que hemos jugado hoy, tanto del Rayo como del Athletic, hemos jugado en campos peores. No nos podemos quejar, para ellos también es la primera vez que juegan en este césped. Al final es igualdad de condiciones. Creo que es verdad que el que pierde en este sentido es el fútbol. Al final hemos tenido que adaptarnos al campo y adaptarse al campo era jugar más directo, porque no sabías si en alguna salida de balón iba a botarte, iba a poder pararte, o lo que fuese. Al final es como todo en esta vida, adaptarte a las situaciones, y creo que ambos equipos nos hemos dado muy bien".

Por último, Unai Simón ha explicado cómo afronta el Athletic Club este último tramo de la temporada en LaLiga. "Creo que ahora mismo lo peor que nos puede pasar es quedarnos en terreno en área, en la clasificación. Hemos pasado un mes complicado. Nos hemos enfrentado a los últimos cinco rivales de la clasificación, o hasta ayer a los últimos cinco rivales de la clasificación, y creo que ha determinado un poco el camino que vamos a seguir en esta temporada. Tenemos que sacar más de diez puntos, y lo hemos conseguido. Y ahora nos vamos a enfrentar a rivales que tenemos que demostrar que queremos estar ahí en Europa y creo que tenemos que seguir jugando con el culo prieto, como hemos jugado todo este mes de febrero".