Rayo Vallecano 1-1 Athletic Club: Jorge de Frutos e Iñaki Williams firman las tablas en el regreso a Vallecas

Los de Iñigo Pérez y Ernesto Valverde se llevaron un punto del encuentro disputado en el estadio franjirrojo, tras un partido en el que ambos equipos fueron de más a menos durante el transcurso del mismo

El Rayo Vallecano recibió en el día de hoy al Athletic Club, en el choque que correspondía a la jornada 26 de LaLiga EA Sports. Los de Iñigo Pérez volvieron a Vallecas tras disputar el último encuentro como local en Butarque, en la victoria frente al Atlético de Madrid. Además, el equipo franjirrojo apostó por un once muy parecido que al que salió contra el Betis, introduciendo dos cambios. De la misma manera, Ernesto Valverde realizó dos variaciones con respecto al que venció al Elche en San Mamés en la última jornada.

Jorge de Frutos derriba la puerta de Unai Simón

Por un lado, Iñigo Pérez decidió salir con los siguientes futbolistas ante el Celta de Vigo: Batalla; Ratiu, Lejeune, Nobel Mendy, Pacha; Pathé Ciss, Gumbau; Ilias Akhomach, Isi, Álvaro García; Jorge de Frutos. Por su parte, Ernesto Valverde apostó por este once titular para asaltar Vallecas en el día de hoy: Unai Simón; Areso, Vivian, Laporte, Yuri; Ruiz de Galarreta, Jauregizar; Iñaki Williams, Oihan Sancet, Unai Gómez; y Guruzeta. En este sentido, los locales fueron mejores durante la primera parte, pese a que la posesión estuvo claramente repartida, con un 50% para ambos conjuntos. Sin embargo, el equipo franjirrojo hizo más presencia en el área rival, firmando diez remates totales, cinco de ellos entre los tres palos, a diferencia de los únicos cuatro lanzamientos que dejó el club vasco. De esta manera, el Rayo Vallecano se fue acercando poco a poco en busca de estrenar el marcador en Vallecas, algo que iba a llegar en el minuto 35: Gumbau recibe la pelota en campo rival, filtra un pase a Álvaro García, que ve a un Jorge de Frutos que consiguió derribar la puerta de Unai Simón.

Además, Ilias Akhomach fue de los más activos durante la primera parte, que incluso provocó la primera tarjeta amarilla del encuentro, para Jauregizar. Por otro lado, Jorge de Frutos pudo convertir el segundo en el marcador de Vallecas tras una gran vaselina a Unai Simón pero García Verdura, colegiado del encuentro, anuló el tanto por fuera de juego del delantero del Rayo Vallecano. Por otro lado, Isi Palazón vio tambien amarilla, por lo que se perderá el encuentro, por acumulación de tarjetas, del próximo miércoles ante el Oviedo, que fue atrasado por el estado del césped del equipo franjirrojo en el día fijado. De esta manera, ambos equipos se marchaban a vestuarios en una primera parte con mejores sensaciones para el equipo local.

La vuelta al terreno de juego tuvo como principal novedad la entrada de Álex Berenguer por Unai Gómez, siendo el primer cambio del partido y del Athletic Club. De esta manera, el delantero de 30 años tuvo un impacto inmediato en el partido: gana un duelo de cabeza que recoge Iñaki Williams que, sin pensárselo dos veces, ve la portería y lanza a la escuadra derecha de la meta de Batalla, que no puede hacer nada para evitar el empate en el marcador de Vallecas. Por otro lado, la mala noticia fue la lesión de Ruiz de Galarreta en el minuto 59, con claras muestras de dolor en el hombro derecho, por lo que entró Rego. Pendiente de la evolución del futbolista, teniendo en cuenta que los de Ernesto Valverde juegan el próximo miércoles la vuelta de semifinales de Copa del Rey ante la Real Sociedad.

Tras el gran comienzo de segunda parte del Athletic Club, el Rayo Vallecano respondió con juego y ocasiones para hacer el segundo. De hecho, García Verdura anuló el tanto de Pathe Ciss por fuera de juego, manteniendo las tablas en Vallecas. Sin embargo, ambos conjuntos no consiguieron ser eficaces en los últimos metros para conseguir el segundo y victoria del partido. Por ello, los de Iñigo Pérez y los de Ernesto Valverde, finalmente, empataron el choque en el estadio franjirrojo, por lo que se llevan un punto para la clasificación de LaLiga EA Sports.

Ficha técnica:

1 - Rayo Vallecano: Batalla; Andrei, Mendy (Oscar Valentín, m.61), Lejeune, Pacha; Ciss, Gumbau (Unai López, m.61), Isi (Pedro Díaz, m.69); Álvaro (Fran Pérez, m.61), Ilias (Alemao, m.86) y De Frutos.

1 - Athletic Club: Unai Simón; Areso (Gorosabel, m.73), Vivian, Laporte, Yuri; Ruiz de Galarreta (Rego, m.59), Jauregizar (Vesga, m.86); Iñaki Williams, Sancet (Selton, m.86), Unai Gómez (Berenguer, m.46); y Guruzeta.

Goles: 1-0, M.35: Jorge de Frutos. 1-1, M.47: Iñaki Williams.

Árbitro: Víctor García (Comité catalán). Amonestó a Isi (40), del Rayo, y a Jaureguizar (39), Sancet (65) y Vivian (71), del Athletic.

Incidencias: partido correspondiente a la jornada 26 de LaLiga EA Sports disputado en el Estadio de Vallecas ante 13.512 espectadores. Antes del inicio se guardó un minuto de silencio en memoria de los exjugadores del Rayo Jesús Emiliano Villalobos y José García Corral (Chufi), y de Félix Foguez del Molina, abonado número 3 del club