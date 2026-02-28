Rayo Vallecano - Athletic Club: horario, canal y dónde ver hoy en TV la jornada 26 de LaLiga

El conjunto de Iñigo Pérez recibirá al equipo de Ernesto Valverde en el encuentro correspondiente a la jornada 26 del campeonato doméstico, al que llegan ambos equipos con diferentes dinámicas pero con el objetivo de los tres puntos

El Rayo Vallecano recibirá al Athletic Club este sábado a las 14:00 horas, en el encuentro correspondiente a la jornada 26 de LaLiga EA Sports. Los de Iñigo Pérez llegan tras ganar al Atlético de Madrid en Butarque y empatar frente al Betis en La Cartuja, lo que ha dejado al equipo franjirrojo en la decimoquinta posición con 26 puntos, a dos del descenso. Por su parte, el conjunto de Ernesto Valverde viene de firmar tres victorias seguidas en el campeonato doméstico, por lo que intentarán prolongar la racha y mirar a los puestos altos de la tabla.

En este sentido, será determinante los jugadores con los que puedan contar ambos entrenadores. Por un lado, Iñigo Pérez viene de tener la única baja de Diego Méndez para enfrentarse al Betis en la última jornada de LaLiga EA Sports, por lo que está a la espera del regreso del futbolista. Diferente escenario tiene por delante Ernesto Valverde, que recibió al Elche en San Mamés con numerables ausencias, más allá de la conocida de Yeray Álvarez, como son las de Berenguer, Egiluz, Jauregizar, Prados, Sannadi y Nico Williams.

Rayo No Iniciado - Athletic

Rayo Vallecano - Athletic Club: fecha y horario del partido de la jornada 26 de LaLiga EA Sports

El encuentro entre el Rayo Vallecano y Athletic Club, de la jornada 26 de LaLiga EA Sports ha quedado fijado para este sábado 28 de febrero, poniendo punto y final a este mes, con hora de inicio las 14:00 horas.

¿Dónde ver en directo en televisión el partido de la jornada 26 de LaLiga que enfrentará a Rayo Vallecano y Athletic Club?

Por otro lado, el choque que enfrentará a Rayo Vallecano y Athletic Club podrá verse en directo a través de DAZN, canal que tiene los derechos para emitir partidos del campeonato doméstico, además de LaLiga TV Bar, plataforma que también cuenta con los derechos de emisión de LaLiga EA Sports. Para poder acceder a la retransmisión y disfrutar del choque entre los de Iñigo Pérez y los de Ernesto Valverde, será necesario disponer de una suscripción.

¿Cómo seguir online el Rayo Vallecano - Athletic Club encuentro de la jornada 26 de LaLiga?

Por último, el partido entre el Rayo Vallecano y el Athletic Club, más allá de poder seguirlo por televisión, podrá hacerlo de manera online con el minuto a minuto, a través de ESTADIO Deportivo, que le contará cada detalle de lo que ocurra en Vallecas en el choque entre los de Iñigo Pérez y Ernesto Valverde. De la misma manera, este medio le ofrecerá la crónica y las declaraciones de ambos entrenadores, que comparecerán en rueda de prensa tras la disputa del encuentro, así como los protagonistas y un análisis de lo que ha dado de sí esta cita de la jornada 26 de LaLiga EA Sports.