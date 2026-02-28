Alineaciones Barcelona - Villarreal: Alineación posible de Barcelona y Villarreal en el partido de LaLiga EA Sports

Los pupilos de Hansi Flick y de Marcelino se medirán en duelo este sábado a partir de las 16:15 horas en el Spotify Camp Nou

Barcelona y Villarreal protagonizarán uno de los duelos más interesantes de la jornada 26 de LaLiga EA Sports este sábado a partir de las 16:15 horas. Barcelona y Villarreal han tenido encuentros llenos de goles en las últimas temporadas por lo que el duelo, que podrán seguir de manera online a través de ESTADIO Deportivo, es una de las grandes citas de este próximo fin de semana en LaLiga EA Sports.

Alineación posible del Barcelona hoy en LaLiga EA Sports

El Barcelona llega con la principal tarea de mantener ese liderato que recuperó la pasada jornada tras vencer 3-0 al Levante y gracias también a la derrota del Real Madrid ante Osasuna. El Barcelona de Hansi Flick llega al encuentro ante el Villarreal con el mazazo que ha supuesto en las últimas horas la lesión de Frenkie De Jong.

La importante baja de Frenkie De Jong

El neerlandés será baja a consecuencia de unan rotura muscular que le dejará fuera de los planes del técnico alemán en las próximas cinco o seis semanas. Precisamente Frenkie De Jong fue uno de los mejores en el último partido del Barcelona ante el Levante. Además, Hansi Flick deberá lidiar con la baja por sanción de Gerard Martín por lo que Joao Cancelo podría ser de la partida en el once blaugrana.

Alineación posible del Barcelona: Joan García, Koundé, Cubarsí, Eric, Cancelo, Bernal, Pedri, Fermín, Lamine Yamal, Raphinha y Ferran Torres.

Alineación posible del Villarreal hoy en LaLiga EA Sports

En el caso del Villarreal de Marcelino, los groguets llegan con las dudas en el lateral izquierdo. Marcelino se tendrá que debatir entre Alfonso Pedraza, con gran llegada desde su parcela o Sergi Cardona, que aporta una gran seguridad y rigor. Además, Nicolás Pepé y su demarcación dentro del sistema de Marcelino es la otra incógnita que tendrá que despejar el técnico asturiano. No podrán estar Pau Cabanes, Logan Costa y Juan Foyth por lesión y es duda Gerard Moreno.

Alineación posible del Villarreal: Luis Júnior, Mouriño, Pau Navarro, Veiga, Cardona, Nicolás Pepé, Pape Gueye, Santi Comesaña, Alberto Moleiro, Ayoze Pérez y Mikautadze.