Grave lesión de De Jong, que dice adiós a la fase decisiva de la temporada en el Barcelona

El técnico alemán Hansi Flick tendrá que lidiar con su baja durante un tiempo que puede resultar decisivo para las aspiraciones azulgranas este curso

Jarro de agua fría el que ha caído sobre el cuerpo técnico del FC Barcelona en la jornada de este jueves. Uno de los motores del equipo ha dicho adiós hasta nuevo aviso. Y tratándose de una lesión muscular, nadie se atreve a fijar un plazo de recuperación.

El neerlandés Frenkie de Jong se ha lesionado durante el entrenamiento que esta mañana y en el club azulgrana le han realizado las pertinentes pruebas médicas para determinar, en la medida de lo posible, el alcance de la misma. El centrocampista es uno de los fijos del equipo de Hansi Flick y titular indiscutible, especialmente tras la baja de Pedri González, quien ya jugó unos minutos en el pasado encuentro ante el Levante.

Así fuentes del club azulgrana han confirmado que su baja se unirá a las de Gavi y Christensen tanto para el duelo contra el Villarreal como para la vuelta de las semifinales de Copa del Rey frente al Atlético de Madrid.

El centrocampista sufre una lesión en el bíceps distal de la pierna derecha y se prevé que esté en el dique seco entre cinco y seis semanas de baja. La lesión del internacional neerlandés se produce en la recta decisiva de la temporada y le hará perder un mínimo de siete partidos, entre ellos la vuelta de semifinales de la Copa del Rey ante el Atlético de Madrid y los octavos de final de la Liga de Campeones.

Así, De Jong se perderá los duelos frente al Villarreal, Athletic Club, Sevilla y Rayo en LaLiga, así como el encuentro ante el Atlético de Madrid en la Copa y seguramente el duelo ante los de Diego Pablo Simeone en LaLiga.

Tampoco estará disponible para el duelo de octavos de final de la liga de Campeones, que el Barça afrontará ante Newcastle o PSG (10-11 marzo; 17-18 marzo), en función del sorteo de emparejamientos de este viernes.

Flick, realista con la Copa del Rey

Y precisamente sobre este duelo copero ha hecho referencia el entrenador del Barcelona, Hansi Flick, en en una entrevista que ha concedido en el canal oficial de Youtube del club catalán. El germano cree que remontar el 4-0 de la ida de las semifinales de la Copa del Rey ante el Atlético de Madrid será "difícil, pero no imposible", por lo que ha instado a jugadores a "darlo todo" en el partido de vuelta que se disputará el próximo martes en el Spotify Camp Nou.

que cumplirá el próximo sábado en el banquillo azulgrana frente al Villarreal, la entidad barcelonista ha decidido que sus aficionados conozcan un poco más las sensaciones que tiene el preparador alemán a estas alturas de la temporada.

Tenemos que darlo todo durante esos 90 minutos o quizá más; tenemos que luchar por el equipo, por el club y por los aficionados. Es necesario que tengamos a los aficionados a nuestro lado y podamos ir juntos a luchar contra el Atlético", ha argumentado al ser preguntado por el partido de vuelta de la competición del KO.En este sentido, ha recordado que su equipo no ha perdido ningún partido como local desde que regresó a finales de noviembre al Spotify Camp Nou, algo que, en su opinión, debe servir a sus jugadores para "salir con esa sensación positiva" de poder darle la vuelta a un 4-0 en contra. "Con nuestros aficionados y en nuestro estadio, todo es posible", ha añadido.

Flick y el liderato del FC Barcelona

Asimismo, ha valorado la posición del bloque azulgrana en LaLiga EA Sports, líder con un punto de ventaja sobre el Real Madrid después de que en la pasada jornada el conjunto blanco perdiera ante Osasuna (2-1)."Ahora vamos primeros, hemos aprovechado la oportunidad. Pero tenemos que luchar y defender esta posición hasta el final de temporada", ha comentado Flick, quien ha insistido en que uno de sus objetivos es que el equipo "no se rinda nunca".

En este sentido, ha hecho hincapié en la importancia de que sus jugadores den el 100% en los entrenamientos, ya que si no lo hacen no podrán competir al mismo nivel, y ha subrayado que "la estructura crea estabilidad y la estabilidad crea confianza".

Yo intento darles apoyo, esa estabilidad y ser honesto con ellos", ha remachado el técnico de Heidelberg, que ha hecho mención a otra de sus máximas sobre la importancia de que el equipo afronte los partidos "sin excusas".

Los 100 partidos de Flick como azulgrana

Flick se ha referido a la efeméride que celebrará el sábado -"100 partidos con el Barça es increíble", ha dicho-, aunque también mira al futuro: "Queremos ganar títulos, pero también construir el futuro. Agradezco trabajar con Deco, trabajar con mi equipo. Me ayuda mucho tener confianza también, porque para mí es necesario tener confianza".Con todo, ha calificado su estancia en el Barça "como un viaje increíble" del que disfruta "cada día" entrenando junto con sus jugadores, miembros del cuerpo técnico y "todo el mundo".