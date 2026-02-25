Laporta le manda un mensaje al CTA como expresidente del Barcelona

Una vez que dicho organismo ha decidido pronunciarse a favor de los azulgranas sobre la actuación arbitral en el partido que disputaron en Girona, Laporta no ha podido morderse la lengua

El presidente saliente del FC Barcelona y precandidato a las elecciones, Joan Laporta, ha felicitado al Comité Técnico de Árbitros (CTA) por reconocer que el VAR debió anular el 2-1 del Girona-Barça por falta sobre el azulgrana Jules Kounde, si bien ha lamentado que nadie devolverá al equipo de Hansi Flick el punto que no sumó en Montilivi por ese error.

Así lo ha asegurado el expresidente en declaraciones a los medios de comunicación tras su visita a Mercabarna, donde se ha dado un baño de masas con los trabajadores de este mercado mayorista de alimentos frescos.

"Reconocer está muy bien, rectificar es de sabios, les felicito por haber rectificado, pero lo que sí que es cierto es que al Barça nadie le devuelve ese punto que, como mínimo, nos quedamos sin conseguir por culpa de que no se pitó ese pisotón", ha valorado.

Las declaraciones del aspirante a la reelección en los comicios del próximo 15 de marzo se producen después de que el CTA, a través de su programa semanal 'Tiempo de Revisión', admitiera que el VAR debió haber intervenido en la jugada previa al gol de Fran Beltrán que supuso la victoria para el Girona, en el partido de la jornada 24, al existir "falta y tarjeta amarilla" por una entrada de Claudio Echeverri a Koundé.

"La sensación que me queda es que sí, que se ha reconocido que nuestra queja era fundamentada y que teníamos razón, pero podría haberse evitado todo este lío si el VAR entra. Era un pisotón clamoroso y hubiera evitado un gol del Girona que significó nuestra derrota", ha lamentado Laporta.

En este sentido, ha felicitado al CTA por reconocer el error, si bien ha lamentado que llegue tarde: "Te queda una sensación de que al menos han reconocido el error y que todo queda igual. Esperamos que no se vuelva a repetir". Por ello, el expresidente confía en que este caso sea "un acicate" para los jugadores del primer equipo azulgrana que, en su opinión, deberán ser "muy superiores" a sus rivales si quieren ganar LaLiga.

"El equipo tiene que estar mentalizado en competir a un gran nivel y ser muy superior a los rivales en cada partido. Tenemos talento, tenemos compromisos, esfuerzo titánico y estoy convencido de que iremos en esa línea. Estoy seguro de que ganaremos LaLiga contra todo y contra todos, si siguen produciéndose estas situaciones. Y, si se evitan, tendremos más opciones", ha reflexionado.

En su visita a Mercabarna, Laporta, que se encuentra en pleno proceso de recogida de firmas para presentarse a las elecciones, se fotografió con los trabajadores del mercado, cantó el himno de la entidad y se subió a un toro elevador del que hizo sonar su claxon a ritmo de 'madridista el que no bote'.

Golpe del Ayuntamiento al Barcelona

Por otro lado, el Ayuntamiento de Barcelona le ha dado un golpe duro al FC Barcelona para el partido de vuelta de Copa del Rey frente al Atlético de Madrid. El consistorio barcelonés no ha permitido que se active la fase 1C para que el Spotify Camp Nou pueda tener 62.000 espectadores de cara al encuentro copero, en el que los azulgranas tienen que remontar el 4-0 del Metropolitano si quieren acceder a la final.

De esta manera, Barcelona y Atlético de Madrid jugarán ante 45.000 espectadores, la cifra de aficionados que se congregarán en el estadio azulgrana para el partido de vuelta de las semifinales. Este aforo es el mismo que ha tenido desde que se reanudaron los partidos oficiales en el Camp Nou. Si hubieran conseguido entrar en la fase 1C, se habría habilitado el Gol Norte, que es el que actualmente no admite aficionados.

Hansi Flick, al menos, recibe buenas noticias

Tras recuperar el liderato de LaLiga EA Sports con la victoria ante el Levante (3-0) y disfrutar de dos días de descanso, las plantilla del Barcelona volvió este miércoles a los entrenamientos con la única ausencia del defensa Andreas Christensen, que lleva dos meses de baja por una rotura parcial del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda.

También sigue recuperándose de un rotura del menisco interno de la rodilla derecha Pablo Páez Gavira 'Gavi' pero, a diferencia de Christensen, el centrocampista andaluz ultima su puesta a punto y hace días que hace trabajo de campo con el objetivo de poder reaparecer en las próximas semanas.La sesión, en la que también participó el portero del Barça Atlètic Emilio Bernad, sirvió para arrancar la preparación del próximo duelo ligero contra el Villarreal, el próximo sábado, en el Spotify Camp Nou. Y también para que los futbolistas azulgranas felicitaran a su entrenador, Hansi Flick, que este martes cumplió 61 años.