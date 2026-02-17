Joan Laporta presenta su nueva candidatura como presidente del FC Barcelona

El hasta hace una semana presidente del club azulgrana ha realizado ya su primer discurso ya para intentar salir reelegido en las nuevas elecciones

Comenzó la campaña electoral del FC Barcelona y comenzó una nueva crisis deportiva del equipo azulgrana. Ha sido dimitir Joan Laporta y el equipo culé ha sufrido sendos batacazos ante Atlético de Madrid y Girona que han puesto en peligro toda una temporada.

Pese a ello, Joan Laporta ha elegido este martes para presentar su nueva candidatura a la presidencia barcelonista. Y lo ha hecho fiel a su estilo, con un discurso triunfal y lleno de optimismo.

- Sobre las dos derrotas: "Todo gran equipo tiene sus bajones. Cuando nosotros lo tenemos, hay quienes se aprovechan. Creo que la pisada a Koundé debería haber aturado aquella jugada. No quiero entrar en esto, pero conciendo a esta plantilla, ganaremos esta liga. Será una liga contra todo y contra todos, porque hay quienes no quieren que la ganemos, no solo por el ámbito deportivo sino también extradeportivo. Hay determinados centros de poder que por motivos obvios no quieren que la ganemos".

- Flick y Deco: "Defendemos el Barça para disfrutar de los éxitos de nuestros deportistas. Tenemos un equipo humano en el vestidor del Barça que es un tesoro. Una simbiosis que funciona y esta magistralmente dirigida por Flick y muy bien construida por Deco. Pese a la derrota de ayer, creo mucho en este equipo. Conozco a Flick, a Deco, a los jugadores, y estoy convencido que ganaremos la liga".

- Las bases de su candidatura: "Queremos consolidar nuestro modelo de gobernanza, moderno y de alto nivel. Ha habido universidades y escuelas de negocio que han mostrado interés para estudiarlo y darle forma académica, y en este sentido nos sentimos orgullos porque consolida este modelo de gobernanza y sigue este proceso de crecimiento del club".

"También hablamos de defender el Barça para crecer. El incremento de los ingresos recurrentes, que han llevado a cifras históricas gracias a las alianzas con Nike y Spotify, además de un récord histórico de merchandise, fruto del desenvolvimiento internacional de e-commerce".

- El crecimiento del club: "Esta recuperación, este crecimiento del Barça ha sido gracias a la estabilidad institucional. Esta estabilidad nos la han otorgado los socios y socias del Barça, para los que tengo un profundo agradecimiento. Si no fuera por ellos, nada hubiera sido posible".

- El plan trazado hasta ahora: "El plan estratégico que diseñamos para recuperar el Barça eran dos. Primero, asegurar que el Barça fuera propietario de sus socios y socias, y segundo, que ninguna de las medidas que hemos adoptado para revertir la herencia económica tuvieran que ser alcanzadas para los socios y socias del club".

- Sus últimos años en la presidencia: "Me siento muy orgulloso del trabajo hecho. Para mí es fundamental explicar que lo que se ha producido en Can Barça no ha sido un milagro, sino que es fruto del trabajo del día a día de tomar decisiones valientes y ejecutado por personas que han puesto su talento y audacia a disposición de la entidad. Estas personas han protegido al Barça delante de todo y de todos estos que han querido manchar el escudo. Nada es más importante que el escudo, uno que late desde 1899".