Así queda la Champions tras la ida de los dieciseisavos con los pinchazos de Atlético de Madrid e Inter de Milán y las victorias de Newcastle y Bayer Leverkusen

La ida de los dieciseisavos de final de la Champions League se completó este miércoles con la sorprendente victoria del Bodo Glimt sobre el Inter de Milán, que se marchó de tierras noruegas con un 3-1 que hace peligrar seriamente su presencia en los octavos de final, agrandando con ello la hazaña del equipo de la pequeña ciudad de Bodo, situada al norte del Círculo Polar Ártico. Además, la jornada dejó la certeza de que el Newscastle estará, salvo hecatombe, en la próxima ronda tras pasar por encima del Qarabaq en Azerbaiyán, mientras que el Atlético de Madrid no pudo pasar del empate en Bélgica ante el Brujas y el Bayer Leverkusen dejó encarrilado su pase en la visita al Olympiacos.

Qarabag 1-6 Newcastle

El Newcastle United dejó sentenciada la eliminatoria contra el Qarabag con una goleada a domicilio por 1-6 gracias a un póker de tantos de Anthony Gordon y a las dianas de Malick Thiaw y Jacob Murphy. El extremo inglés firmó cuatro goles, dos de ellos de penalti, en una primera mitad arrolladora de las 'urracas', que se marcharon al descanso con cinco de ventaja y el billete a la siguiente ronda prácticamente en el bolsillo, a la espera del partido de vuelta. En la segunda mitad, el Qarabag intentó maquillar el resultado y dispuso de varias llegadas hasta que logró el 1-5 por medio de Elvin Cafarquliyev, en una acción inicialmente anulada por fuera de juego, pero validada posteriormente por el VAR. Pero apenas cuatro minutos después de saltar al campo Jacob Murphy conectó un potente disparo para establecer el definitivo 1-6.

Bodo Glimt 3-1 Inter de Milán

El Inter se presentó al norte del Círculo Polar Ártico dispuesto a hacer valer su favoritismo. Pero el sorprendente Bodo Glimt ha demostrado que no teme a nadie. Se puso a tocar con su estilo valiente y en una gran jugada combinativa, con taconazo incluido de Hogh, Fet definitió para hacer el 1-0. Los de Chivu reaccionaron y Esposito logró el empate a la media vuelta a la media hora de juego. Pero en la segunda mitad, tras un disparo al palo de Lautaro, el cuadro noruego puso tierra de por medio con dos goles en tres minutos, del 61' al 64': primero con un zapatazo deHauge a la escuadra y acto seguido tras un pase filtrado para Blomberg, que le regaló el tanto a Hogh.

Brujas 3-3 Atlético de Madrid

El Atlético de Madrid solo pudo empatar ante el Brujas en un sufrido partido que parecía tener encarrilado tras marcharse 0-2 al descanso, pero que el equipo belga supo remontar con dos goles rápidos al principio del segundo tiempo y un tercer tanto en los minutos finales para compensar un gol en propia puerta. Julián Álvarez de penalti, Lookman y Ordóñez sobre su portería anotaron los goles para el equipo de Diego Simeone, mientras que Onyedika, Tresoldi y Tzolis colocaron los tantos de los de Ivan Leko para dejar todo a resolver en la vuelta en el Metropolitano.

Olympiacos 0-2 Bayer Leverkusen

En Grecia, el Bayer Leverkusen dio un gran paso hacia los octavos al derrotar con claridad al Olympiacos, que alcanzó el descanso con el empate inicial gracias a la destacada actuación de su meta Tzolakis, que evitó hasta tres claras ocasiones fruto del dominio alemán. Pese a ello, también los helenos dispusieron de su momento con un gol anulado por un milimétrico fuera de juego de El Kaabi. Ya en el segundo acto, Schick no falló en el mano a mano tras un gran pase de Puki para hacer el 0-1 en el 59', firmando su doblete solo tres minutos después al rematar de cabeza un saque de esquina y hacer el definitivo 0-2.