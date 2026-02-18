La UEFA abre una investigación por el presunto insulto racista de Prestianni a Vinicius

Real Madrid y Benfica se mantienen en alerta ante la decisión que podría tomar el máximo organismo del fútbol en en Europa, ya que el joven futbolista podría ser suspendido con un total de 10 partidos, tal y como recoge el artículo 14 del código disciplinario de la UEFA

El Real Madrid salió victorioso de su visita al Benfica en el Estadio Da Luz, en el encuentro correspondiente a la ida de dieciseisavos de final de la UEFA Champions League. Un gol de Vinicius deja con ventaja a los de Arbeloa para encarar la vuelta de la eliminatoria en el Bernabéu, que tendrá lugar el próximo miércoles a las 21:00 horas. Sin embargo, el partido quedó 'manchado' por el presunto insulto racista de Prestianni al brasileño tras firmar el 0-1, por lo que Letexier, colegiado del choque, activó el protocolo correspondiente. Tras ello, el máximo organismo del fútbol europeo ha abierto una investigación para estudiar el caso.

La UEFA estudia el presunto insulto racista a Vinicius

Pese a que el Real Madrid realizó un gran partido en Lisboa, el foco se mantiene, en el día después, en el presunto insulto racista de Prestianni a Vinicius. El jugador del Benfica, tras el gol del brasileño en la segunda parte, se tapó la boca en el momento de mandarle un mensaje al '7' del conjunto blanco. Tras ello, el jugador merengue no tuvo en dudas en acudir a Letexier, que activó el protocolo contra el racismo. De esta manera, una larga división de opiniones ha sido protagonista por el momento que tuvo lugar en el Estadio Da Luz, donde el conjunto portugués se mantuvo firme negando la acusación por parte del conjunto blanco. Sin embargo, jugadores como Mbappé fueron muy claros tras el encuentro, confirmando las sospechas y acusando directamente al argentino. De esta manera, la UEFA ha tomado cartas en el asunto y ha decidido abrir una investigación para estudiar el caso.

De esta manera, la UEFA ha comunicado que estudiará el presunto insulto racista de Prestianni a Vinicius en el Benfica - Real Madrid que tuvo lugar en el día de ayer en el Estadio Da Luz: "Los inspectores de Ética y Disciplina de la UEFA abren una investigación por posible infracción del Reglamento Disciplinario de la UEFA. Se ha nombrado un Inspector de Ética y Disciplina de la UEFA para investigar las denuncias de comportamiento discriminatorios durante la fase eliminatoria de la UEFA Champions League 2025/2026 entre el Club Benfica y el Real Madrid CF el 17 de febrero de 2026. Se proporcionará más información sobre este asunto próximamente".

La posible sanción a Prestianni si se confirma el insulto racista a Vinicius

Por su parte, Prestianni podría recibir una dura sanción si se confirma el insulto racista a Vinicius, en el Benfica - Real Madrid celebrado en el día de ayer en el Estadio Da Luz, tal y como recoge el artículo 14 del código disciplinario de la UEFA: "Cualquier entidad o persona, sujeta al reglamento, que insulte la dignidad humana de un individuo o grupo de individuos por cualquier motivo, incluyendo el color de piel, la raza, la religión, el origen, el género o la orientación sexual, estará sujeta a una suspensión de al menos diez partidos o por un período de tiempo determinado, o a cualquier otra sanción apropiada".

Además, el Benfica negó rotundamente el presunto insulto racista de su futbolista: "El Benfica reafirma su apoyo inquebrantable a la versión de los hechos presentada por el jugador Gianluca Prestianni, cuyo comportamiento dentro del club siempre ha estado guiado por el respeto a los adversarios, a las instituciones y a los principios que definen la identidad del Benfica. El club deplora la campaña de desprestigio de la que ha sido víctima el jugador". Por ello, todo queda en manos de la UEFA, que podría tomar una decisión en los próximos días, sobre todo teniendo en cuenta que el encuentro de vuelta contra el Real Madrid es el miercoles de la semana que viene en el Bernabéu.