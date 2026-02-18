Brujas - Atlético de Madrid, en directo el partido de la Champions League en vivo online

Sigue en directo el partido de la Champions League entre el Atlético de Madrid y el Brujas en ESTADIO Deportivo

Buenas tardes y bienvenidos al Estadio Jan Breydel. El Atlético de Madrid encara el primer partido para acceder a los octavos de final con el objetivo de dejar la eliminatoria encarrilada en Bélgica ante un Brujas que buscará dar la campanada en la Champions League. ¡Arrancamos con la previa!

El partido de ida de la eliminatoria previa de los octavos de final de la Liga de Campeones supone el estreno en el torneo con el Atlético de Madrid de Ademola Lookman, ganador contra el Brujas esta misma campaña con el Atalanta, pero eliminado por el conjunto belga, con un penalti fallado incluido, hace un año en la misma ronda que ahora de esta competición, en la que ha jugado 15 partidos, con seis goles y cuatro asistencias.

Salvo Jan Oblak y quizá Matteo Ruggeri y Nahuel Molina, los demás no empezaron de inicio el pasado domingo en LaLiga, cuyo objetivo se limita ya a la clasificación para la Champions: ni Julian Alvarez ni Ademola Lookman ni Marcos Llorente, a los que dio minutos avanzado el encuentro; ni Marc Pubill ni David Hancko ni Giuliano Simeone ni Koke Resurrrección ni Antoine Griezmann, que ni siquiera saltaron al campo.

Tácticamente, las belgas han oscilado entre un 4-3-3 y un 4-2-3-1, tratando de equilibrar la presión alta con transiciones rápidas, aunque la irregularidad defensiva en Europa ha penalizado sus aspiraciones, mientras que, en su liga, el equipo muestra más solidez y capacidad para controlar el ritmo de los partidos.

En la Jupiler Pro League, la competición doméstica, el conjunto azul y negro ocupa una posición sólida en la parte alta de la tabla, tercero con 50 puntos por detrás del Union Saint-Gilloise, primero con 53, y el Sint-Truiden, segundo con 51, tras 25 jornadas disputadas que mantienen al equipo en la pelea por el título nacional.

Diego Pablo Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, saldrá al estadio Jan Breydel con su once de gala para enfrentarse al Club Brujas en la ida de la ronda previa a los octavos de final de la Liga de Campeones, con Antoine Griezmann como principal novedad y la primera titularidad en la competición europea para Ademola Lookman.

Por su parte, los de Ivan Leko buscarán aprovechar su condición de locales y dar un golpe a la eliminatoria antes del desenlace en Madrid con la alineación esperada y la ausencia de Carlos Forbs tras lesionarse durante el derbi de la ciudad de Brujas el pasado fin de semana y perderse la última sesión de entrenamiento.

El Atlético de Madrid busca en Bélgica dejar la eliminatoria de la Champions League encarrilada ante un Brujas que llega a la cita en un estado de forma muy similar al del equipo de Simeone.

Oportunidad para reponerse en el Atlético de Madrid

En una montaña rusa esta temporada, con subidones, caídas y una irregularidad constante, la Champions League exige desde este miércoles la mejor versión del Atlético de Madrid, enfrentado a sí mismo, a sus vaivenes y al Brujas, cuya velocidad y juventud alertan al equipo de Diego Simeone, que nunca ha ganado allí y que recuperará su once más tipo después de las rotaciones del domingo. Los cambios masivos en la alineación en Butarque, escenario de la estrepitosa derrota por 3-0 contra el Rayo Vallecano, la séptima del curso como visitante y la novena de la temporada entre todas las competiciones, permitieron el descanso de casi todos los que jugarán en el estadio Jan Breydel, sino todos. Es su decimocuarto partido en mes y medio. El desgaste también juega en este tramo de curso. La eliminatoria es incómoda e inquietante para el Atlético. A ella se obligó por su empate contra el Galatasaray en Turquía (1-1) y por su derrota con el Bodo/Glimt (1-2), que lo relegaron fuera del top ocho e incrementaron la sensación desde hace tiempo del equipo en la Liga de Campeones, también lejos de la fiabilidad de los primeros años de la era Simeone.

Un irregular Brujas busca dar la campanada en la Champions League

Por otro lado, el equipo flamenco llega con la necesidad de mejorar un rendimiento europeo irregular y de consolidar su impulso después de que los últimos resultados en la competición continental le permitieran colarse entre los 24 primeros. El paso del Brujas por la fase de liguilla europea ha sido también una montaña rusa. El conjunto belga comenzó con una convincente victoria también en casa por 4-1 ante el Mónaco, seguido de un vibrante empate (3-3) contra el Barcelona. Pero también encajó derrotas duras como el 0-3 en casa ante el Arsenal y el 4-0 en Múnich contra el Bayern, resultados que impidieron su clasificación directa para octavos antes de la fase de play-off. Sin embargo, en el último mes de competición, el Brujas consolidó su pase a dieciseisavos con dos goleadas, 4-1 en el campo del Kairat Almaty y 3-0 en casa ante el Olympique de Marsella en la última jornada de la liguilla que le permitió alcanzar el decimonoveno puesto.