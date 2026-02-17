Alerta amarilla en el Atlético para la vuelta ante el Brujas: hasta cinco jugadores apercibidos

Simeone cuenta con dos bajas para la ida ante el conjunto belga pero además tiene casi a medio equipo en peligro de sanción, por lo que deberá medir muy bien los minutos

El Atlético de Madrid ya se encuentra en Brujas, donde este miércoles disputará el duelo de ida de la eliminatoria previa de los octavos de final de la Liga de Campeones contra el Brujas en busca de una plaza en los cuartos de final. Para este choque, Diego Pablo Simeone no podrá contar los lesionados Pablo Barrios y Nico González, quienes muy posiblemente tampoco puedan estar para el partido de vuelta de la próxima semana en el Metropolitano.

Pero además, el 'Cholo' deberá tener mucho cuidado en el partido de ida ya que tiene hasta cinco jugadores apercibidos de sanción, por lo que de ver una cartulina amarilla en la noche de este miércoles en el Jan Breydal, no podrían jugar el partido de vuelta en Madrid.

En concreto, se tratan de los defensas Robin Le Normand y Clément Lenglet, el centrocampista Thiago Almada y el extremo Giuliano Simeone, según los datos que recoge la UEFA en su página web. A estos cuatro hay que sumar a Pablo Barrios, que en ningún caso podrá ver la amarilla puesto que no está en la lista de convocados.

De esta forma, Simeone podría verse en un auténtico problema pues en el peor de los casos tendría hasta seis bajas para el duelo de vuelta, contando con cuatro sancionados y dos lesionados, aunque de todos ellos tan solo Giuliano apunta como titular para el choque de este miércoles.

Simeone, que fue expulsado en la primera jornada contra el Liverpool y que cumplió un encuentro de sanción frente al Eintracht Frankfurt, fue amonestado en la quinta y sexta jornada de la fase liga; Almada vio la amarilla en las dos últimas citas; Giuliano Simeone, en la sexta y la séptima; Lenglet, en la primera y la segunda; y Le Normand, en la primera y la tercera.

Además de todos ellos, también han sido amonestados en esta edición del torneo, aunque sólo en una ocasión, otros cinco futbolistas del Atlético: los centrales José María Giménez y Marc Pubill y los laterales Nahuel Molina, Matteo Ruggeri y Marcos Llorente.

De esta forma, el once inicial con el que viene preparando el choque Simeone y que apunta a repetir esta tarde en el último entrenamiento ya sobre el terreno de juego del partido, es el formado por Oblak en portería, con Molina y Ruggeri como laterales y Pubill y Hancko como centrales. En el doble pivote Llorente y Koke, con Giulano en la banda derecha y Lookman en la izquierda, siendo la dupla atancante la forma por Griezmann y Julián Álvarez.