El Atlético de Madrid viaja a Brujas con dos bajas importantes

El Atlético de Madrid ha viajado hasta Brujas donde este miércoles afrontara el choque de ida de la ronda previa de la Champions con la intención de volver con un buen resultado pero con las bajas de Barrios y Nico González

El Atlético de Madrid ha puesto rumbo este martes a Brujas para disputar el partido de ida de la ronda previa de los octavos de final de la Champions League y para el que no podrá contar con los lesionados Pablo Barrios ni Nico González, ya que ambos están recuperándose de sus respectivas lesiones musculares.

Son las dos únicas ausencias que tiene Diego Pablo Simeone para este duelo en el que intentará encarrilar la eliminatoria que se decidirá en el Metropolitano el próximo martes 24 de febrero. Es el cuarto partido que se pierde Pablo Barrios, que cayó lesionado en el choque de Copa del Rey frente al Real Betis, mientras que en el caso del argentino, volvió el pasado fin de semana en Butarque frente al Rayo y jugó los 90 minutos pero acabó lesionado el choque.

Así, la lista de convocados al completo está compuesta por Jan Oblak, Juan Musso y Salvador Esquivel; los defensas Marcos Llorente, Nahuel Molina, Marc Pubill, Robin Le Normand, José María Giménez, David Hancko, Clement Lenglet y Matteo Ruggeri; los medios Koke Resurrección, Thiago Almada, Alex Baena, Johnny Cardoso, Rodrigo Mendoza y Obed Vargas; el extremo Giuliano Simeone; y los delanteros Antoine Griezmann, Alexander Sorloth, Julián Alvarez y Ademola Lookman.

Esta misma tarde, Diego Pablo Simeone y un futbolista de la primera plantilla comparecerán en la sala de prensa del estadio Jan Breydal justo antes del último entrenamiento rojiblanco en el escenario del partido.

El parte médico de Nico González

Nico González, extremo argentino del Atlético de Madrid, sufre una lesión muscular en el muslo, según informó el club en el día de ayer por lo que estará de baja al menos tres semanas, que incluyen la eliminatoria de la Liga de Campeones contra el Brujas y la vuelta de las semifinales de la Copa del Rey contra el Barcelona, además de los duelos de Liga contra Espanyol, Oviedo y Real Sociedad.

"El centrocampista rojiblanco realizará sesiones de fisioterapia y trabajo de readaptación en el gimnasio y la evolución de su lesión determinará su regreso a la competición", informaba el Atleti en un parte médico que no especifica periodo de baja aunque este tipo de lesiones necesitan al menos tres semanas de recuperación para volver a la competición.

Así, Nico, que sintió molestias en el encuentro de este domingo contra el Rayo Vallecano, se suma en la lista de bajas para los próximos encuentros a Pablo Barrios, que se recupera de una lesión muscular y ya no jugó ninguno de los últimos tres choques contra Betis, Barcelona y Rayo.