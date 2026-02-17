Benfica - Real Madrid, en directo el partido de ida en los ‘playoffs’ de la Champions League en vivo online

Sigue en directo el minuto a minuto de ESTADIO Deportivo donde SL Benfica y Real Madrid se enfrentan en la ida de los ‘playoffs’ a los octavos de final de la Champions League. El primer duelo, disputado en el Estadio da Luz, marcará el devenir de una eliminatoria muy reñida

Este encuentro no es el único que disputa un equipo español. Mañana será el turno del Atlético de Madrid que visita al Club Brujas, partido que podrán seguir a través del directo de ESTADIO Deportivo. Estos son el resto de partidos en los ‘playoffs’ de la Champions League

'Las Águilas' de José Mourinho viven un momento especial. De sus últimos cinco enfrentamientos, los lisboetas han obtenido cuatro victorias, siendo su último duelo una victoria a domicilio por 1 a 2 ante el Santa Clara en la Liga Portugal

Por su parte, el equipo blanco llega tras golear por 4 a 1 a la Real Sociedad en LaLiga, donde suman ocho victorias consecutivas. Su último verdugo fue precisamente el Benfica, el 28 de enero, durante la última jornada de la ‘fase de liga’ de la Champions League

La ida de los ‘playoffs’ de acceso a los octavos de la Champions League entre Benfica y Real Madrid tendrá lugar en el Estadio da Luz, hogar de ‘Las Águilas’, con capacidad para más de 68.000 personas

El encargado de dirigir el encuentro será François Letexier, colegiado francés de 36 años de edad, que contará con su compatriota Jerome Brisard en el VAR

Así quedó la ‘fase de liga’ del torneo europeo, con el Real Madrid 9º por 1 punto, y el Benfica obtenido el pase por la diferencia de goles tras ser 24º

El técnico del Real Madrid, que no dio detalles sobre su once inicial, dejando en el aire la participación de Mbappé, finalmente ha optado por incluirlo de inicio

El entrenador del Benfica, fiel a su personalidad, aprovechó la rueda de prensa previa al encuentro para caldear el ambiente lisboeta

Benfica y Real Madrid vuelven a enfrentarse tras haber disputado la última jornada de la 'fase de liga' de la Champions League el pasado 28 de enero, que dejó un favorable 4 a 2 para 'Las Águilas'

Alineaciones Benfica - Real Madrid : Alineación del Benfica y Madrid en el partido de ida de los Playoffs de Octavos de Champions League

Comienzan los ‘playoffs’ a los octavos de final de la Champions League. Entre las diferentes eliminatorias, llama la atención la disputada esta noche entre Benfica y Real Madrid en el Estadio da Luz de Lisboa. El conjunto portugués, encabezado por José Mourinho, fue el último verdugo europeo de los blancos, encargado de dejarlo fuera del ‘Top 8’ en la ‘fase de liga’.

Con ansias de revancha y sabiendo del desastre que sería quedar fuera en esta ronda, el conjunto blanco de Álvaro Arbeloa llega tras golear en LaLiga, acumulando una gran racha de victorias consecutivas. Todo por decidir en una eliminatoria que sin duda será reñida y apasionante a partes iguales.

Así llega el Benfica

‘Las Águilas’ de Mourinho llegan al partido de ida en plena forma. Desde el pasado 21 de enero que no conocen la derrota, ante la Juventus en Turín. De sus últimos cinco enfrentamientos, los lisboetas han obtenido cuatro victorias, incluida la mencionada ante el Madrid, y un empate. Así, su último duelo, como parte de la jornada 22 de la Liga Portugal, fue una victoria a domicilio por 1 a 2 ante el Santa Clara.

En su campeonato nacional de liga, el Benfica marcha tercero a 7 puntos del líder, el Oporto, y a tres del segundo, el Sporting CP. Por otro lado, en la Champions League, tuvieron un mal inicio de liga que los condenó a los ‘playoffs’.

El conjunto portugués perdió los cuatro primeros encuentros en la competición europea, para después vencer en tres de los cuatro siguientes, superando a Ajax, Napoli y Real Madrid. Así obtuvieron una oportunidad extra de entrar en los octavos de final gracias a un gol en el descuento de su guardameta, Trubin, que les dio una diferencia de goles de menos dos, superando al Olympique de Marsella, primer eliminado del torneo.

Con el recuerdo de la mágica noche vivida hace tres semanas, el Benfica buscará una nueva victoria para encaminar su pase a los octavos ante un Madrid que se hará muy fuerte en la vuelta, disputada en el Bernabéu.

Así llega el Real Madrid

Tras un periodo irregular, lleno de dudas, cambios de entrenadores y eliminaciones dolorosas, el conjunto blanco parece haber recuperado el ritmo competitivo. Desde el 28 de enero, fecha en la que salieron derrotados de Da Luz por 4 a 2, solo han sabido ganar, acumulando tres victorias consecutivas, siendo la última ante la Real Sociedad en LaLiga por 4 a 1.

Precisamente en el campeonato español viven un idilio. El equipo blanco acumula ocho victorias consecutivas, las cuales le han permitido recuperar el liderato de Liga. Con su ya no tan nuevo entrenador, Álvaro Arbeloa, han obtenido cinco de esos triunfos.

Por otro lado, en la Champions League, de las ocho jornadas disputadas en la ‘fase de liga’, el conjunto de Chamartín obtuvo cinco victorias y tres derrotas. Con ello reunieron 15 puntos insuficientes para permanecer entre los ocho primeros, quedando tan solo a 1 punto de haber obtenido el acceso directo a los octavos de final.

Dos rivales, Benfica y Madrid, que llegan un gran momento de forma y que hace menos de un mes se vieron las caras en este mismo escenario, el Estadio da Luz, vuelven a encontrarse para disputar el primero de los dos partidos vitales en sus aspiraciones europeas.