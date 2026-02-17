Alineaciones Benfica - Real Madrid : Alineación del Benfica y Madrid en el partido de ida de los Playoffs de Octavos de Champions League

El Real Madrid y el Benfica se enfrentan de nuevo esta temporada. Esta vez por una plaza entre los mejores 16 equipos de Europa. Esta noche, el partido de ida de los dieciseisavos de final será una revancha de lo ocurrido hace pocas semanas en el mismo escenario

SL Benfica y Real Madrid se citan en el día de hoy en el Estádio Da Luz, en el encuentro correspondiente a la ida de los dieciseisavos de final de la Champions League. Para ello, Álvaro Arbeloa tiene a su disposición prácticamente a toda la plantilla, a excepción de piezas importantes como Bellingham y Éder Militão. Por su parte, José Mourinho cuenta con bajas de peso que están lesionados de larga duración como Alexander Bah y Dodi Lukebakio. El importante Richard Ríos, con molestias en su espalda, también causa baja.

A la espera de Rodrygo Goes

El técnico del Real Madrid tiene a disposición gran parte de su plantilla. Con Bellingham y Militão en la enfermería, Álvaro Arbeloa reza para que Rodrygo Goes pueda llegar al encuentro de esta noche. A la espera del estado de forma del atacante brasileño, Arbeloa saldrá con todo lo que tiene disponible para llevarse el partido de ida de esta eliminatoria.

De esta manera, el Real Madrid podría comenzar en portería con Courtois. Por delante podrían formar una línea defensiva con T. Alexander-Arnold, Asensio, Huijsen y Álvaro Carreras por la izquierda. Por otro lado, el centro del campo lo formarán Tchouaméni en una posición más atrasada, con dos volantes más adelantados: Camavinga y Valverde. La zona de la mediapunta será para Arda Güler. En la punta de ataque estarán como referencia Kylian Mbappé y Vinicius Jr.

Sin Richard Ríos ni Lukebakio

Por su parte, José Mourinho también cuenta con gran parte de su plantilla al completo disponible a estas alturas de temporada. Richard Ríos es la baja más destacada del cuadro luso con la que José Mourinho tendrá que lidiar. Sin embargo, Barreiro ha encontrado en el once ese hueco que tanto buscaba y se está convirtiendo en un fijo para José Mourinho. Además de ello, Lukebakio y Alexander Bah también son baja para este encuentro de Champions League.

Por ello, Trubin apunta a comenzar bajo palos en el Estádio Da Luz. Araujo, Antonio Silva, Otamendi y Dahl. Formarán la defensa de cuatro. La sala de máquinas estará compuesta por Barreiro, Aursnes y Sudakov jugando más adelantado. La parcela ofensiva será para Prestianni, Schjelderup y Pavlidis como nueve.

Onces de SL Benfica y Real Madrid

SL Benfica: Trubin; Araujo, Silva, Otamendi, Dahl; Barreiro, Aursnes, Sudakov; Prestianni, Schjelderup, Pavlidis

Real Madrid: Courtois; T. Alexander-Arnold, Asencio, Huijsen, A. Carreras; Tchouaméni, Camavinga, Valverde, Arda Güler; Kylian Mbappé, Vinicius Jr.