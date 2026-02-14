Arbeloa no olvida y apunta a la Champions League tras vencer a la Real Sociedad

El técnico del Real Madrid apostó por que no se repita el resultado en Lisboa ante los de Mou al tiempo que demostró conocer muy bien a los de Matarazzo: "Sabíamos que son los que más disparan tras contragolpes"

El Real Madrid demostró este sábado que se está convirtiendo en un equipo al que le gusta correr y que si se le dan espacios, en una contra puede ser letal. Vinicius se echó al Real Madrid a sus espaldas para provocar dos penaltis, el segundo bastante dudoso. Otro de los nombres del encuentro fue Trent, que le puso el primero a Gonzalo con un centro medido que el canterano se encargó de mandar al fondo de las mallas de Remiro. Tras el encuentro, Arbeloa se sentó delante de los micrófonos para apostar por un cambio del equipo en Champions League respecto a su último partido en competición europea donde cayó ante el Benfica.

Con el triunfo ante la Real Sociedad, el siguiente objetivo es la Champions League

Arbeloa no escondió que la derrota ante el Benfica en la última jornada de la fase liga de la Champions League aún escuece en el Real Madrid y dejó claro que quieren sentenciar la eliminatoria en el partido de ida: "Lo tenemos bien reciente el partido de Lisboa, la dificultad que supone, el ambiente. La agresividad no solo de los equipos de Mou, sino de ese partido. Intentar traernos la victoria y no pensar en la vuelta.

Sobre el choque de este sábado, Arbeloa elogió a la Real Sociedad y a su técnico Matarazzó para poner en valor el triunfo ante los donostiarras: "Gran partido, teniendo en cuenta el rival y su racha. Sin perder con Matarazzo... Hemos hecho una gran semana de entrenamientos, nos preparamos muy bien y se ha reflejado en el campo".

El plan de Arbeloa para acabar con al Real Sociedad

Arbeloa demostró el conocimiento que tenían sobre la Real Sociedad al declarar que los vascos eran los que más disparaban en Liga después de un contragolpe: "Sabíamos que ellos serían agresivos, que presionarían alto, que también pueden hundirse y salir a la contra. Sabíamos que son los que más disparan tras contragolpes. Había que saber defenderse también cuando tocase. Lo hicimos bien".

Además, sobre uno de los protagonistas del encuentro, Trent, el técnico del Real Madrid elogió la manera del inglés de entender el juego de los blancos: "Sabíamos que ellos serían agresivos, que presionarían alto, que también pueden hundirse y salir a la contra. Sabíamos que son los que más disparan tras contragolpes. Había que saber defenderse también cuando tocase. Lo hicimos bien".

Los momentos de Mbappé y Carvajal

Como es lógico, Arbeloa fue cuestionado sobre Mbappé y su suplencia. El técnico apostó por darle descanso para que esté de inicio en Lisboa: "Está haciendo un gran esfuerzo con esas molestias y hoy hemos preferido no correr riesgos con él para que en Lisboa empiece desde el principio". Además, sobre Carvajal, que saltó al césped bajo una gran ovación, se mostró feliz por su vuelta: "El primer paso para la titularidad es el que ha dado hoy. Me ha gustado mucho la ovación que ha recibido por parte del estadio y ojalá que nos siga dando mucho al equipo. Estoy muy contento con la vuelta de Dani".