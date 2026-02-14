Así queda la Primera división tras la victoria del Real Madrid y el tropiezo del Villarreal

La victoria del Real Madrid coloca al equipo de Arbeloa como líder provisional de LaLiga, a la espera de lo que haga el Barcelona el próximo lunes ante el Girona

La jornada 24 llega a su ecuador tras un apasionante sábado llenos de goles y de algunas sorpresas, como la derrota del Villarreal. Tres empates destacan especialmente en la primera mitad de la jornada, mientras que Real Madrid y Getafe hicieron los deberes para dar un zarpazo a la clasificación.

Elche 0-0 Osasuna

El Elche continúa sin ganar en el 2026 tras empatar este viernes ante Osasuna, en un partido que dominó casi por completo y en el que dispuso de numerosas y clarísimas ocasiones de gol, abortadas en su mayoría por un inspirado Sergio Herrera. Álvaro Rodríguez y André da Silva se estrellaron una y otra vez con el portero, que permitió a Osasuna salir vivo de su visita al Martínez Valero y confirmar con un punto su excelente dinámica de resultados como visitante.

RCD Espanyol 2-2 Celta de Vigo

Espanyol y Celta firmaron las tablas en el RCDE Stadium en un partido de guion convulso en el que el anfitrión remontó un tanto de Jutglà (min.38) con dianas de Kike García (min.66) y Dolan (min.85), pero no pudo responder al gol de Borja Iglesias en el 93. El pulso fue una montaña rusa de emociones para ambos conjuntos. El Celta mandó la mayor parte del tiempo, pero no concretó su dominio. Estuvo cerca, de hecho, de ampliar su ventaja con una diana en fuera de juego de Borja Iglesias en el minuto 77. El anfitrión aprovechó sus destellos, pero no pudo sumar los tres puntos.

Getafe 2-1 Villarreal

El Getafe, con los tantos de los uruguayos Mauro Arambarri y Martín Satriano, ganó 2-1 al Villarreal, que despertó tarde, en el último cuarto de hora con un tanto de George Mikautadze, insuficiente para evitar una derrota que puede complicar su fortaleza en la cuarta plaza. José Bordalás, si tiene entre manos un mínimo de piezas con cierta solvencia, es capaz de sacar un rendimiento excepcional a cualquier plantilla. Esta temporada la inició con carencias bastante evidentes. Tenía un grupo de jugadores corto, hasta cinco fichas libres y algunos refuerzos que no terminaban de cuajar en su idea.

Sevilla 1-1 Alavés

El Sevilla y el Alavés empataron este sábado (1-1) un encuentro áspero y caótico que los locales disputaron casi en su totalidad en inferioridad numérica, pese a lo cual se adelantaron con un gol de Sow en el primer tiempo antes de que Toni Martínez equilibrase el marcador en el segundo periodo. Antes del cumplirse el segundo minuto, Juanlu estuvo a punto de ser expulsado por una entrada sobre Youssef, aunque la sanción se quedó en tarjeta amarilla tras una larga revisión, pero al cuarto de hora, el carrilero sevillista cometió otra falta dura y dejó a los suyos en inferioridad numérica por doble amonestación.

Real Madrid 4-1 Real Sociedad

El Real Madrid goleó a la Real Sociedad (4-1) gracias a un doblete del brasileño Vinícius Junior, ambos goles de penalti, en los minutos 25 y 48, al tanto de Gonzalo García en el 5 y al del uruguayo Fede Valverde en el 31. Un resultado que le permite cerrar el sábado como líder de la Liga, con dos puntos de ventaja, a expensas de lo que haga el Barcelona en su partido ante el Girona este lunes. La Real Sociedad igualó a uno el marcador, de penalti transformado por Mikel Oyarzabal en el minuto 21, pero los locales no tardaron en volver a poner distancia y dominaron con tranquilidad el resto del encuentro.

Clasificación de LaLiga