Getafe - Villarreal, en directo el partido de la LaLiga EA Sports en vivo online

Los madrileños esperan seguir rentabilizando sus fichajes de invierno, mientras que el conjunto castellonense espera que su buena imagen frente al Espanyol se mantenga en el Coliseum para seguir luchando contra el Atlético por la tercera plaza

¡Buenas tardes! Ya estamos aquí para ir narrando lo que acontece antes, durante y después de este Getafe-Villarreal que seguro que nos aporta una tarde de fútbol espectacular. Dos estilos muy diferentes de juego se miden hoy en el Coliseum. Dos equipos que tienen necesidades dispares en la tabla y ambos llegan con muy buenas sensaciones tras las victorias que consiguieron ante Alavés (0-2) y frente al Espanyol (4-1) , respectivamente.

- Marcelino: "Jugamos contra un rival difícil, complicado, que encaja pocos goles. Solo la Real le metió dos goles en ese campo. Te permite poco, está encima, tiene un juego directo que te incomoda. Tiene un estilo de juego muy definido y que pone en serias dificultades a los rivales. Además, ahora ha incorporado a dos futbolistas que están dando un buen rendimiento. El partido va a ser muy difícil. Lo sabemos, lo afrontamos y vamos con ilusión de ganar".

- Bordalás: "Es un equipo que no para de crecer, que invierte, que hace las cosas bien. Es de los mejores de la Liga en muchas cosas. Será un partido complicado que nos va a exigir mucho. El Villarreal te puede hacer daño, no solamente en transiciones. Tiene muchos argumentos, domina muchas facetas del juego: calidad, jugadores de uno contra uno y veloces. Es un equipo fuerte que lo demuestra todo el campeonato y por eso está donde está en la clasificación . Tienen una plantilla muy compensada que han trabajado muy bien todas las temporadas. Es un equipo que las bajas quizá no se acusen tanto como en otras plantilla".

Aunque a Bordalás le hayan parecido pocos, el equipo azulino ha ganado mucho con sus cinco fichajes en el mercado de invierno: Sebastián Boselli, Veljko Birmancevic, Zaid Romero, Martín Satriano y Luis Vázquez.

Villarreal: Marcelino presenta las habituales bajas de Juan Foyth, Logan Costa y Willy Kambwala. Esta semana se suman Gerard Moreno, Thomas Partey y Alfon González. Serán duda hasta última hora Sergi Cardona y Alberto Moleiro, aquejados de un proceso gripal, mientras que la buena noticia es la recuperación de Alfonso Pedraza, que regresa al equipo tras sanción.

Getafe: No podrán jugar los lesionados Borja Mayoral, Davinchi y Mario Martín. Los dos primeros se encuentran en la última fase de su recuperación y el tercero estará casi un mes de baja por un esguince de tobillo de grado dos.

El Villarreal, con las novedades en su once inicial de Alfonso Pedraza, Tani Oluwaseyi y Hugo López, intentará sumar tres puntos para mantenerse fuerte en la cuarta plaza frente al Getafe que jugará con Djené Dakonam en el centro del campo para sustituir al lesionado Mario Martín y con Abdel Abqar en el centro de la defensa.

- El Getafe: "El partido va a ser intenso, porque el Getafe utiliza un fútbol directo, un fútbol en el que es un equipo poderoso, es complicado hacerle peligro. En casa sólo ha encajado nueve goles, vienen de resultados favorables y de haber encajado un gol en los últimos tres partidos. Siempre que juegas contra el Getafe es un partido complicado. La idea del entrenador está dentro de cada jugador y eso genera una identidad y una dificultad para el rival".

- La ausencia de Moleiro y entrada de Hugo López: "Moleiro estuvo con un proceso febril los dos últimos días. Hoy todavía lo acusaba y preferimos ser previsores, viendo que además tenemos un partido en cuatro días. Y entra Hugo que entrena en esa posición. Es hombre por hombre, en cuanto a la idea no nos modifica nada".

- Sus 200 partidos: "Son muchos. No había caído en ese dato, me lo recordaron ayer y muy satisfecho. Indica que llevamos una trayectoria larga y a seguir".

Y para los amantes de las estadísticas, os dejo esta: el Getafe no ha ganado ninguno de sus últimos 14 partidos ante el Villarreal en LaLiga: cinco empates y nueve derrotas.

El Villarreal, recuperado por su victoria frente al Espanyol la pasada jornada, visitará uno de los estadios más incómodos de la Liga, el del Getafe, donde el delantero argentino Luis Vázquez será la principal amenaza para el cuadro dirigido por Marcelino García Toral.

El Getafe ha ganado mucho con sus cinco fichajes en el mercado de invierno. Sebastián Boselli, Veljko Birmancevic, Zaid Romero, Martín Satriano y Luis Vázquez han reforzado muy bien a un equipo que necesitaba de forma urgente caras nuevas para dar impulso a una plantilla escasa y deprimida por los malos resultados.

Y es Luis Vázquez, con permiso de la solidez defensiva que ha traído bajo el brazo Zaid Romero, el jugador que más ha rendido bajo el paraguas de Bordalás. El delantero cedido por el Anderlecht suma dos tantos en los tres partidos que ha disputado y, uno de ellos, la pasada jornada en Vitoria frente al Alavés, fue clave para que el Getafe ganara en Mendizorroza (0-2).

No podrán jugar los lesionados Borja Mayoral, Davinchi y Mario Martín. Los dos primeros se encuentran en la última fase de su recuperación y el tercero estará casi un mes de baja por un esguince de tobillo de grado dos. Su sustituto natural en el centro del campo sería Javi Muñoz, aunque Bordalás podría cambiar su dibujo táctico y pasar de un 1-5-3-2 a un 1-4-4-2 y podría jugar con otras opciones dentro de un once continuista tras una victoria más que deseada.

Mientras, el Villarreal llega a Getafe tras haber recuperado el camino de la victoria, ya que los tres puntos sumados ante el Espanyol el pasado lunes, acabaron con una racha de tres partidos de liga sin ganar.

Esa victoria era muy necesaria para los de Marcelino García Toral, que venían de no dar el nivel en la Liga de Campeones y que habían trasladado sus malos resultados al campeonato liguero.

El Villarreal sigue vivo en su objetivo de acabar entre los cuatro primeros y para ello afronta un calendario de tres partidos en una semana, ya que juegan el próximo miércoles en Valencia el partido aplazado ante el Levante.

Marcelino, que cumplirá 200 partidos como entrenador del Villarreal ante el Getafe, afronta el encuentro con las habituales bajas de Juan Foyth, Logan Costa y Willy Kambwala, a los que esta semana se siguen sumando Gerard Moreno, Thomas Partey y Alfon González.

Serán duda hasta última Sergi Cardona y Alberto Moleiro, aquejados de un proceso gripal, mientras que la buena noticia es la recuperación de Alfonso Pedraza, que regresa al equipo tras sanción.