Bordalás actualiza el estado de Borja Mayoral y apunta las variantes tras la lesión de Mario Martín

El entrenador del Getafe ha comparecido en rueda de prensa en la previa del partido contra el Villarreal, que se disputará a las 16:15, al que llegan tras romper una mala racha de resultados y vencer al Alavés en Mendizorroza

El Getafe vuelve a casa para recibir al Villarreal. El conjunto de Bordalás se reencontrará mañana para disputar una nueva jornada de LaLiga EA Sports. El equipo azulón viene de ganar un importante encuentro en Mendizorroza, por lo que intentarán lograr tres puntos más y aumentar la distancia con respecto a la zona baja de la clasificación. En este sentido, el técnico de Alicante ha reconocido las amenazas con las que cuenta Marcelino en su plantilla, además de valorar el estado de jugadores como Borja Mayoral o Mario Martín.

Bordalás analiza las fortalezas del Villarreal

De esta manera, Bordalás ha comparecido en rueda de prensa para analizar, en primer lugar, al rival de mañana: "El Villarreal es un equipo que te puede hacer daño no solamente en transiciones, tiene muchos argumentos, es un equipo que domina muchas facetas del juego, tiene jugadores de mucha calidad, de uno contra uno, veloces, tienen gol, es un equipo fuerte, que lo está demostrando durante el campeonato, por eso está clasificado donde está, por eso ha sacado los resultados que ha sacado, la cantidad de victorias".

Además, Bordalás ha querido poner el foco en los jugadores que tiene Marcelino: "Es una plantilla muy compensada, lo decía al principio, que ha trabajado muy bien las últimas temporadas, que cada año intenta mejorar sus prestaciones, el nivel de su plantilla, la competitividad y, por lo tanto, es un equipo que las bajas quizá no se acusen tanto como en otras plantillas. Pero bueno, está haciendo un gran trabajo, de mucho mérito, todo el equipo, su cuerpo técnico, el entrenador y va a ser un partido tremendamente exigente, lo sabemos, somos conscientes de ello, pero qué partido no es de la máxima exigencia en nuestra Liga".

Bordalás destaca la dificultad del encuentro contra los de Marcelino

Por otro lado, Bordalás reconoció la importancia del triunfo ante el Alavés y la dificultad del encuentro ante los de Marcelino: "La verdad es que venimos de una victoria muy importante fuera de casa, que queremos hacer buena mañana en casa ante nuestra afición. Un partido importante, un partido que no va a ser fácil, nos enfrentamos a un equipo de Champions, de Villarreal, un club que no para de crecer, un club que invierte, que hace las cosas bien, que trabaja muy bien. En muchas cosas es de los mejores de la Liga y va a ser un partido muy complicado, que nos va a exigir mucho, pero el equipo está con ganas, con ilusión".

Bordalástambién actualizó el estado de Borja Mayoral y los posibles cambios tras la baja de Mario Martín: "Están mejor, van recuperándose, las sensaciones son buenas, la mayoría de ellos están cerca de poder estar con sus compañeros y Mario Martín no lo vamos a poder tener, es un jugador que nos aporta mucha energía, es un jugador importante y, bueno, confiamos en que esa energía que él nos aporta la aporten el resto de compañeros que sí que van a estar y que mañana se necesita.Tenemos alternativas y vamos a ver finalmente qué hacemos, porque también tenemos la posibilidad de cambiar el dibujo. Ahora mismo sí que es verdad que hemos recuperado efectivos, perdemos a Mario Martín, pero recuperamos otros efectivos y esperemos que se note lo menos posible la baja de Mario Martín".