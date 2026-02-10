Un técnico ex sevillista y dos atacantes con sangre ex bética, a por un ascenso

Manu del Moral dirige al Getafe B de los hijos de Solozábal y Cuéllar; el primero de ellos, mediocentro, ya debutó en Primera a las órdenes de Bordalás

Con tanta necesidad de fichar en el mercado invernal, José Bordalás no tuvo más remedio que tirar del filial para completar las convocatorias hasta que LaLiga desapretó un poco el nudo económico. Algunos, como Hugo Solozábal, tuvieron la suerte de debutar en Primera división. Fue en la derrota como visitante del Getafe CF en Villarreal, con el míster alicantino clamando por refuerzos. Y de vuelta al B, que lucha por el ascenso en el Grupo 5 de Segunda RFEF, donde es actualmente tercero, con 38 puntos, lejos de un Rayo Majadahonda que ha pisado a fondo en el liderato, que le asegura el salto directo, pero dentro de un grupo de 'play off' junto a UD Sanse, CD Coria y UB Conquense.

Su entrenador es Manu del Moral, el que fuera delantero de Atlético de Madrid, Elche CF, Recreativo de Huelva, los propios azulones y el Sevilla FC. El jiennense, de 41 años, fichó en 2011 por el cuadro nervionense a cambio de 4,5 millones de euros, aunque entró en un carrusel de cesiones antes de marcharse libre al Real Valladolid cuatro años más tarde. Ahora, se ha rodeado de hijos de futbolistas muy conocidos que, curiosamente, defendieron los colores del eterno rival, el Real Betis, empezando por el mencionado Hugo Solozábal (23 años recién cumplidos), cuyo padre, Roberto, hizo más carrera como colchonero, cierto, aunque eligió Heliópolis para retirarse en 2001.

Un central contundente y algo tosco que fue doce veces internacional con la 'Roja' y que no se parece en nada a su talentoso vástago. El que sí ha heredado parte de la muchísima calidad de su progenitor es Martín Cuéllar, de tan sólo 18 años. Formado en los escalafones inferiores del Getafe CF, ha dado el salto en enero al filial, con el que ya suma un gol en seis partidos. Es también delantero, con Ángel Manuel, aunque no extremeño, ni siquiera sevillano, sino gallego. Con ascendencia 'vinotinto', como su madre, Lola Pérez, una ex modelo que fue Miss Galicia 1997 y que se había presentado por el Amazonas a Miss Venezuela dos años antes.

El último apellido ilustre acaba de llegar: Julen Jon Guerrero

A sus 21 años, ha pasado por las canteras del Málaga CF, el Real Madrid, la AS Roma o el Deportivo Alavés, iniciando en el Getafe CF su quinta aventura (recuerda en su carácter nómada a Rodri Sánchez) desde los cimientos. Se desvinculó del Arenteiro justo antes de que abrochara el mercado invernal, por lo que ha podido elegir destino como agente libre y sin cortapisas burocráticas. El sábado firmaba su nuevo contrato hasta final de temporada y, sin apenas entrenamientos, integraba la lista de convocados ante el Quintanar del Rey y se vestía de corto unos minutos en la Ciudad Deportiva Fernando Santos de la Parra, poniendo su granito de arena en la goleada final.