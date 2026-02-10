Akor Adams 'perdona' a Almeyda y tiene clara la receta

Sustituido a falta de más de un cuarto de hora ante el Girona, el delantero nigeriano apela a la comunión en blanquirrojo para salir del atolladero

Su retorno de la Copa de África, donde fue titular indiscutible junto a Victor Osimhen en la pujante Nigeria, relanzó al Sevilla FC, que venía de su peor racha de la temporada al encadenar cuatro derrotas (tres en LaLiga y la de la eliminación copera contra el Deportivo Alavés). El doblete de Akor Adams en el Martínez Valero permitió a los blanquirrojos rescatar sobre la bocina un punto contra el Elche CF, participando igualmente con un tanto en la siguiente victoria en casa contra el Athletic Club. Desde entonces, no marca, ni los nervionenses ganan.

Con recaída incluida en su extraño vicio de los fueras de juego (con 30, es de largo el que más incurre en esa posición ilegal, con el madridista Kylian Mbappé muy alejado con 19) y olvidados ya los rumores de una posible salida rumbo a Arabia Saudí en el mercado invernal, al de Kogi State le ha tocado volver a la cruda realidad de la lucha por evitar el descenso, así como al bloqueo ofensivo de una escuadra que, pese al 4-1, tiró cinco veces entre palos en Palma, aunque ante el Girona FC apenas hubo tres lanzamientos a puerta.

En una decisión controvertida que la grada no entendió, como tampoco el interesado a tenor de la cara con la que se marchó al banquillo, Matías Almeyda decidió sentarlo a falta de dieciséis minutos más el alargue para meter a Alexis Sánchez, dejando al chileno y a Neal Maupay arriba. Sacrificó centímetros y, seguramente, el recurso de bombear balones en la recta final el de Azul, que vio cómo los suyos terminarían empatando por medio de Kike Salas en el alargue y tragando saliva con el penalti postrero que Odysseas Vlachodimos detuvo a Christian Stuani.

"Juntos pase lo que pase", el mensaje de Akor Adams

Lejos de tenérselo en cuenta, Akor Adams parece haber perdonado a Matías Almeyda y pasado página por una sustitución antes de tiempo que seguramente le costó digerir. "Juntos pase lo que pase", escribía el ariete de las 'Súper Águilas' en una publicación difundida este martes a través de una 'story' de Instagram en la que puede verse la clásica piña formada antes o al final de los partidos entre jugadores y técnicos. Sin duda, la comunión en el vestuario y desde éste a la grada de 'La Bombonera' de Nervión se antoja clave para afrontar este último tercio de campeonato, en el que los blanquirrojos perseguirán la tranquilidad definitiva.