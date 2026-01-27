El Sevilla sube el precio de Akor Adams: el delantero nigeriano maneja propuestas en Arabia Saudí

El club nervionense está obligado a escuchar ofertas por todos sus jugadores, pero tiene claro un grupo de efectivos que no piensa malvender. Entre ellos se encuentra el nigeriano, cuya altísima tasación le confirma entre los principales activos de la plantilla

Justo hoy, 27 de enero de 2026, se cumple un año exacto desde que el Sevilla FC hizo oficial el fichaje de Akor Adams. El delantero nigeriano de 25 años llegaba entonces procedente del Montpellier HSC francés a cambio de 5,5 millones de euros que en su momento parecía un precio alto, teniendo en cuenta la galopante crisis económica de la entidad y la semidesconocida fama del futbolista. Sin embargo, en estos 12 meses su valor de mercado se ha multiplicado con creces debido a su gran rendimiento en la Copa de África y su fulgurante regreso al conjunto nervionense, lo que ha disparado el interés que varios equipos de la adinerada liga de Arabia Saudí vienen expresando en las últimas semanas.

El Sevilla FC tasa en 30 millones de euros la venta de Akor Adams, que frena ofertas de Arabia Saudí

Como adelantaba este martes una información del diario Marca, el Sevilla FC ha reaccionado a las posibles ofertas tasando a su dorsal 9 en una alta cantidad de 30 millones de euros. En este sentido, ESTADIO Deportivo ha podido confirmar que varios clubes saudíes han llamado a la puerta del ariete africano, quien no está nada por la labor de abandonar el barco ahora que por fin ve abiertas las puertas de la gloria en el fútbol europeo después de tanta lucha por momentos desalentadora.

Los dirigentes del Sevilla FC llevan mucho tiempo advirtiendo de que el club necesita imperiosamente cerrar varias grandes ventas en las próximas ventanas. Y no sólo para poder fichar o inscribir refuerzos, sino especialmente para equilibrar las dañadas cuentas de una entidad que además se encuentra en pleno proceso para una posible venta.

Igual que la necesidad empuja a aceptar salidas casi gratuitas como las de Ramón Martínez o la cesión con una jugosa opción de compra de Alfon González al Villarreal CF, hay otros jugadores que la dirección deportiva no contempla traspasar por debajo de lo que estiman que está su valor de mercado, su importancia en el equipo o la dificultad para suplirles.

El catálogo de ventas del Sevilla FC

Este altísimo precio de Akor Adams es el último ejemplo; pero ya el pasado sábado Antonio Cordón dejaba claro que no iban a malvender a Juanlu Sánchez o Kike Salas, tasados muy por encima de las propuestas que han sonado por el quinteño (eterno objetivo del Nápoles) y el de Morón (CSKA de Moscú y Lazio); así como tampoco a Djibril Sow, con supuestas ofertas desde Turquía (Besiktas) que no alcanzarían los 10 millones de euros que el Sevilla FC pagó por el suizo en el verano de 2023, ni a su compatriota Rubén Vargas, cuya espiral de lesiones ha bajado su cotización en este mercado de enero.

A pesar de ello, pensar en cómo el club puede recaudar esas necesarias plusvalías lleva inevitablemente la mirada a los mismos jugadores, incluyendo en ese cupo al también canterano José Ángel Carmona y a Lucien Agoumé. Poco más hay en el catálogo. Juanlu y Carmona, siguen siendo los dos principales activos después de mantener sus tasaciones de 15 y 12 millones de euros, respectivamente, en la última actualización de Transfermarkt; con ascensos al segundo escalón de Vargas (+1 millón con respecto a junio) y Agoumé (+4).

La revalorización de Akor Adams desde diciembre: siete goles y cuatro asistencias

En este sentido, junto al suizo y al francés destacó la revalorización en diciembre del delantero Akor Adams (+2), que alcanza ahora un valor de mercado de siete millones de euros, por encima de los 5,5 que costó hace un año pero por debajo de su tasación de entonces (7,5 millones) debido a las tres lesiones musculares que encadenó tras su fichaje y que prácticamente le habían mantenido inédito hasta los inicios de esta 25/26.

Eso sí, esa actualización de siete millones es anterior a su consolidación como titular con la selección absoluta de Nigeria, con tres goles y dos asistencias en siete partidos de la Copa de África, y de su inspirada vuelta al Sevilla FC: ha marcado tres de las cuatro últimas dianas blanquirrojas y ha participado en seis de los ocho últimos tantos de su equipo (4 G + 2 A) en LaLiga EA Sports. "¡Viva el Sevilla!", exclamaba en sus redes sociales tras la victoria ante el Athletic Club.