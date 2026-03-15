Akor Adams revela su gran referente en el Sevilla: "Me fijo mucho en Kanouté"

El delantero nigeriano reconoce que ha estudiado la aportación del maliense en el Sevilla y que está mejorando en uno de los grandes puntos fuertes de la leyenda nervionense

Akor Adams se ha convertido en una pieza fundamental en el Sevilla y no esconde su deseo de triunfar en el Ramón Sánchez-Pizjuán tras unos comienzos difíciles, para lo que tiene un referente que marcó una época en Nervión y dejó una huela muy profunda.

En este sentido, el delantero nigeriano ha confesado que conoce de sobra lo que supuso Frédéric Kanouté para el club sevillista y que se trata de un ejemplo para él en todos los sentidos.

Akor Adams: "Kanouté es una gran leyenda del Sevilla"

"He visto algunos de sus clips y algunos de sus vídeos. Antes de venir al Sevilla, intenté ver jugadores que han pasado por aquí y que hicieron grandes cosas. Él es africano, de Mali, así que, al representar al club también como nigeriano, intento fijarme en su historia. Para mí él es una gran leyenda del club", señaló en Marca el punta blanquirrojo, que recalca el juego de espaldas como uno de los puntos fuertes del atacante y en el que trabaja para seguir creciendo.

"Sí, intento mejorar cada aspecto de mi juego. En el fútbol actual, el delantero es más importante para el equipo en la construcción que antes. Así que intento mejorar. Matías y Coco (Lamela) me ayudan mucho a aprender algunos de estos detalles. Está yendo bien", comentó Akor Adams, que señaló otros puntos débiles en los que cree que tiene margen de mejora.

."¿Marcar más goles? Es broma. Ayudar a mi equipo, quitarle presión, ayudar en la presión alta… Son aspectos del juego en los que estoy mejorando. Creo que será bueno de aquí a final de temporada", comentó el internacional nigeriano, que opina que su paso por la Copa de África reforzó su confianza.

La confianza del Sevilla en Akor Adams

"Creo que mi confianza ya era buena, pero jugar la Copa de África con Nigeria fue un gran privilegio, algo por lo que estoy muy agradecido. Pude jugar todos los partidos y vivir toda la experiencia. Es una pena que no pudiéramos ganar el torneo, pero fue un paso muy importante en mi carrera", señaló el jugador, que siente la confianza del club.

"La siento por parte del club, del director deportivo y del entrenador. Es muy positivo. Intento trabajar duro cada día, no solo para cumplir con el equipo, sino también para cumplir conmigo mismo y los objetivos que tengo. Tener esa confianza en mí es algo por lo que estoy agradecido", apuntó.

Además, destacó la figura de Matías Almeyda para ayudarle a gestionar su importancia en el equipo y todo lo que ocurrió en el torneo africano: "El entrenador, Matías Almeyda, nos ayuda a mantener el equilibrio. Jugar con la selección es bueno, pero cuando vuelvo aquí se trata del Sevilla y eso también me ayuda a mantener los pies en la tierra".