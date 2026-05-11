El RB Leipzig viaja a por Sergi Altimira: reunión en Sevilla con el centrocampista del Betis y sus agentes

El director deportivo del club alemán, Marcel Schäfer ha sido captado por las cámaras cuando asistía a una reunión con el futbolista catalán, que lleva tiempo siendo tentado desde la Bundesliga y también maneja propuestas de clubes de Portugal, Países Bajos o Inglaterra

El Real Betis aguarda el desenlace liguero para activar las dos hojas de ruta que tiene bocetadas para planificar la próxima temporada. El equipo de Manuel Pellegrini ya ha logrado certificar por sexto curso consecutivo su clasificación matemática para competiciones europeas y, como mínimo, tiene asegura la Europa League. No obstante, con cuatro puntos de ventaja y sólo nueve por disputar (el sábado eran seis a falta de 12), no se puede escapar esa quinta plaza que da acceso a jugar Champions League.

La posible venta de Sergi Altimira sigue tomando forma en el Betis

Como recordó el CEO, Ramón Alarcón, ganar la segunda competición UEFA reporta unos 20 millones de euros y sólo participar en la Fase de Grupos del mejor torneo de clubes garantiza casi 50. Evidentemente, ir a Champions condicionará los sucesos de este verano; pero desde el Betis ya vienen advirtiendo que "buscar el ingreso de jugosas plusvalías por venta es obligatorio cada año" para poder mantener este crecimiento sostenido en el tiempo. En este sentido, el nombre de Sergi Altimira gana cada vez más fuerza como vía para hacer caja.

Primero, porque quizás su rol no es tan preponderante como otros jugadores cotizados como Ez Abde o Natan de Souza. Y sobre todo, porque el RB Leipzig ha dado un paso más en ese seguimiento al centrocampista catalán que ya viene de lejos: los alemanes han llegado este lunes a Sevilla para reunirse con el futbolista.

Marcel Schäfer, director deportivo del RB Leipzig, se ha reunido este lunes con Sergi Altimira en Sevilla

Así lo han captado en exclusiva los compañeros de Zona Mixta, que han publicado un vídeo en el que se ve a Marcel Schäfer, director deportivo del RB Leipzig, en su cita en la capital andaluza con el jugador del Betis y los representantes de la agencia que rige sus designios.

Como viene informando ESTADIO Deportivo, desde la Bundesliga llevan tiempo interesados en Sergi Altimira, que ya manejó hace un año una propuesta interesante del Eintracht de Frankfurt que no convenció a los dirigentes heliopolitanos, inflexibles en un umbral mínimo de 30 millones de euros, 25 fijos más otros 5 en pluses por objetivos.

Qué duda cabe de que el viaje a Sevilla del RB Leipzig es una expresa declaración de intenciones; pero desde la entidad se toman con calma el asunto. Queda muchísima tela por cortar en este mercado estival de fichajes, con el condicionante ya expuesto de saber si la 26/27 es de Champions o de Europa League, y además en el caso de Altimira la decisión está influenciada por otras que Manu Fajardo deberá tomar en esa demarcación tan corta de efectivos, como ha expuesto Pellegrini este lunes en rueda de prensa. Por ejemplo, la continuidad o no de Sofyan Amrabat y los refuerzos que hacen falta más allá de la decisión con el marroquí.

El Betis pide 30 millones de euros por Altimira, con propuestas de Alemania, Portugal, Países Bajos e Inglaterra

No hay que olvidar además que el de Cardedeu, que llegó el Betis en el verano de 2022 procedente del Getafe CF por sólo dos millones de euros, es también conocido objeto de deseo por parte de clubes pudientes de otras ligas europeas: en Portugal llegaron a dar por muy avanzadas las conversaciones con el Sporting de Lisboa -noticia matizada luego por ESTADIO Deportivo tras consultar fuentes de la negociación- y en los Países Bajos suena para los grandes de la Eredivisie.

Además, en Inglaterra siempre ha tenido mucho mercado y, de hecho, al poco de vestir de verdiblanco llegó a ser tanteado por el Manchester City de Pep Guardiola cuando se lesionó Rodrigo Hernández (acabó fichando a Nico González). De momento, nadie ha llegado a esa barrera mínima de los 25 millones de euros que para nada suena descabellada.

El valor de mercado que le otorga Transfermarkt es de 20 millones y, sin ser uno de los indiscutibles para Pellegrini, el '6' verdiblanco suma esta temporada 2.164 minutos repartidos en 39 encuentros entre todas las competiciones. Es el decimosegundo efectivo más utilizado del plantel -en Anoeta fue titular y se le echó mucho en falta cuando fue sustituido-, tiene sólo 24 años, contrato en vigor hasta 2029, una cláusula alta... Todo eso es lo que hay sobre la mesa de negociación. "Trabajo y silencio", es su receta ante todo el ruido.