La convocatoria del Betis para recibir al Elche: respira Pellegrini y también Dani Fragoso

El entrenador del primer equipo ha visto minimizados sus problemas en la mañana de este lunes y, por extensión, el técnico del filial respira al saber que no tendrá que ceder a ninguno de sus pupilos y podrá reservarles para la final por la permanencia ante la SD Tarazona

El técnico del Real Betis, Manuel Pellegrini, no tenía una papeleta sencilla de cara a preparar el partido de mañana martes ante el Elche CF, en la jornada 35 de LaLiga EA Sports. Sólo se ha podido ejercitar con normalidad en la mañana de este lunes, después de regresar el domingo de San Sebastián con un expulsado y tres jugadores lesionados, más los dos que ya se habían quedado en tierra por el mismo motivo.

Sin embargo, la sesión previa ha sido positiva, ya que ha mostrado la aparente recuperación de dos de los futbolistas entre algodones; mientras que entre la rueda de prensa del chileno y el posterior anuncio de la convocatoria han disipado la duda que faltaba. Respira el chileno y también Dani Fragoso, que no le tendrá que prestar efectivos.

Natan, Ricardo Rodríguez y Diego Llorente llegan a tiempo; vuelve Adrián

Ricardo Rodríguez pidió el cambio por molestias mediada la segunda mitad del partido contra la Real Sociedad, choque que Diego Llorente terminó contracturado por un golpe que forzó debido a las circunstancias. Y es que Natan de Souza no había podido iniciar el duelo por unos problemas musculares en el calentamiento.

El lateral zurdo suizo y el central madrileño se han entrenado este lunes; pero no así el brasileño, que llega bastante más justo a la cita. Pese a ello, los tres aparecen en la lista de 23 futbolistas convocados para recibir al Elche. También está citado el portero Adrián San Miguel, quien no viajó a tierras guipuzcoanas.

Aitor Ruibal se cae, Pablo García descansa y siguen fuera Bartra y Ángel Ortiz

Por lo tanto, la única baja con respecto a la expedición de San Sebastián es la de Aitor Ruibal, que fue expulsado por doble amarilla y sancionado con un partido. Por su parte, Marc Bartra y Ángel Ortiz se pierden lo que resta de curso por sus respectivas dolencias y Pablo García, que volvió a ver puerta este pasado domingo en el importante triunfo del Betis Deportivo contra el Real Murcia (1-2), descansará para el duelo directo ante la UD Tarazona en la Ciudad Deportiva Luis del Sol.

No es el único que descansa. Días atrás, Pellegrini reclutó a más jugadores del filial como el lateral ambidextro Darling Bladi o el jovencísimo central Emmanuel N'Goran, como ya antes había recurrido a Jorge Oreiro. Sin ir más lejos, este lunes había llamado a dos carrileros, el diestro Óscar Masqué y el zurdo Carlos de Roa, además del atacante Rafa Oya -todos ellos en edad Juvenil-. Finalmente, ninguno de ellos va convocado con el primer equipo.

La lista con los 23 convocados en el Betis para el duelo de la jornada 35 en LaLiga EA Sports

Así las cosas, la lista al completo con los 23 futbolistas convocados por Manuel Pellegrini está compuesta por los porteros Álvaro Valles, Adrián San Miguel y Pau López; los defensas Héctor Bellerín, Diego Llorente, Natan de Souza, Valentín Gómez, Ricardo Rodríguez y Junior Firpo; los centrocampistas Sofyan Amrabat, Marc Roca, Sergi Altimira, Nelson Deossa, Pablo Fornals, Álvaro Fidalgo, Giovani Lo Celso e Isco Alarcón; y los atacantes Antony dos Santos, Ez Abde, Rodrigo Riquelme, Chimy Ávila, Cédric Bakambu y Cucho Hernández.