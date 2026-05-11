Pellegrini recibe dos buenas noticias y una mala para recibir al Elche: Natan no da el paso esperado

El técnico verdiblanco ha podido contar en la sesión de este lunes con Diego Llorente y Ricardo Rodríguez, pero Natan sigue al margen de sus compañeros tras caer a última hora del once ante la Real Sociedad por unas molestias físicas

El Real Betis ha completado este lunes la última sesión de trabajo previa al choque de mañana martes ante el Elche en La Cartuja (19:00 horas). Una cita en la que los verdiblancos pueden dejar sellada la quinta plaza en LaLiga, y con ella el ansiado billete para la Champions, siempre que una victoria suya venga acompañada de la derrota del Celta de Vigo en Balaídos ante el Levante, en un duelo que comenzará una hora antes.

Al margen de la polémica por la carta del Sevilla FC a LaLiga

En cualquier caso, urge la victoria después del pinchazo ante la Real Sociedad para no ver menguado el colchón de cuatro puntos que a día de hoy mantiene el equipo dirigido por Manuel Pellegrini sobre el cuadro celeste. Una necesidad que contrasta con la carta enviada por el Sevilla FC a LaLiga tras las palabras del CEO heliopolitano, Ramón Alarcón, para poner el encuentro de mañana en La Cartuja bajo la lupa ante una temida relajación de su eterno rival que le pueda perjudicar en la lucha por la permanencia.

Diego Llorente y Ricardo Rodríguez, recuperados

El técnico chileno ya se desmarcó de esa polémica y aseguró estar centrado en el plano deportivo, que pasan por sus dudas para componer la defensa ante el conjunto ilicitano. La buena noticia en este sentido es que tanto Diego Llorente como Ricardo Rodríguez, que eran dudas, han participado junto al grupo en la sesión de este lunes.

El central acabó muy dolorido en Anoeta tras una acción en la cayó mal y necesitó asistencia médica, lo que le llevó a forzar para acabar el partido, como reveló el propio entrenador verdiblanco. Por su parte, el lateral zurdo suizo tuvo que pedir el cambio mediada la segunda mitad. Pero ambos estarán listos en principio para ser de la partida, lo que alivia los problemas en una zaga donde existen tres bajas seguras y se mantiene la incertidumbre con Natan.

Natan sigue al margen del grupo

El central brasileño no se había perdido esta campaña ningún encuentro por motivos físicos, hasta que el pasado sábado, en el calentamiento previo al duelo ante la Real Sociedad, sintió malas sensaciones por unas molestias que venía arrastrando desde hace algunos días. Eso le hizo caerse a última hora del once y este lunes ha vuelto a ser la gran ausencia en el entrenamiento del plantel verdiblanco, por lo que todo apunta a que será baja también ante el Elche.

Las bajas seguras ante el Elche

A ello hay que sumar que Marc Bartra ya dijo adiós a la temporada tras sufrir una lesión parcial de la fascia plantar del pie derecho ante el Real Madrid, por lo que los únicos centrales sanos del primer equipo son el propio Diego Llorente y Valentín Gómez, quedando para el flanco izquierdo Ricardo Rodríguez y un Junioir Firpo a medio gas, pues ya regresó después de varias semanas en el dique seco pero se quedó sin jugar en Anoeta.

En el lateral diestro, por su parte, son bajas Aitor Ruibal, expulsado por doble amarilla ante el conjunto donostiarra y Ángel Ortiz, que tampoco jugará ya más esta campaña debido a lesión miofascial del bíceps femoral de su pierna izquierda.

Los tres canteranos reclutados por Pellegrini

Por ello, Manuel Pellegrini ha contado en la sesión de este lunes con tres canteranos. Es el caso del lateral derecho Oscar Masqué, autor de uno de los goles en la victoria de ayer domingo del Betis Deportivo sobre el Real Murcia; y el lateral zurdo Carlos de Roa, de solo 18 años, quien ya fue convocado en la Europa League ante el Dinamo de Zagreb y el PAOK de Salónica, aunque no llegó a debutar. Junto a ellos, también ha sido llamado filas el joven extremo Rafa Oya, que ha alternado esta campaña el Juvenil A con el primer filial.

Pablo García, centrado en la batalla del filial

Por su parte, Pablo García acudió a la ciudad deportiva para seguir de cerca el trabajo de sus compañeros, aunque el internacional sub 21 está centrado en esta recta final de curso en lograr la salvación con el Betis Deportivo. Ante el Real Murcia volvió a ver portería, de penalti, y ahora los cinco sentidos están puestos en el vital duelo del próximo sábado ante el Tarazona, el equipo que marca la frontera de la permanencia con cuatro puntos más.