Pellegrini apaga la alarma central del Betis: Lo Celso, Natan, Diego Llorente, Isco Alarcón, Ricardo Rodríguez...

El técnico verdiblanco se ha mostrado relativamente positivo con el estado físico de los tres tocados y con la lenta evolución del malagueño, al tiempo que ha explicado los motivos por los que el argentino no tuvo minutos contra la Real Sociedad

El Real Betis sólo ha tenido un entrenamiento completo para recuperarse del partido del pasado sábado ante la Real Sociedad y preparar el de mañana martes contra el Elche CF. En el 2-2 en San Sebastián, además de desperdiciar una ventaja de 0-2, el equipo sufrió la expulsión de Aitor Ruibal y las lesiones de Natan de Souza, Ricardo Rodríguez y Diego Llorente que se sumaban a las de Marc Bartra y Ángel Ortiz.

Aunque con la defensa muy mermada por las circunstancias, Manuel Pellegrini ha apagado la alarma central y ha asegurado que la sesión matinal de este lunes ha sido relativamente positiva en ese sentido, por lo que los tres tocados podrán estar disponibles a priori. Otra cosa es qué condiciones y para cuántos minutos, especialmente en el caso del central brasileño, el que más justo de todos llega a esta importante cita en La Cartuja contra el Elche en la jornada 35 de LaLiga EA Sports. Además, el chileno ha explicado cómo ve a Isco Alarcón y los motivos de que Giovani Lo Celso se quedase sin jugar ante la Real Sociedad.

Natan llega para el Betis - Elche, aunque su participación está en el aire

"Bueno, Natan está ahí... 'en observación'. Seguramente va a estar en la lista de citados que daremos hoy día y mañana veremos si está para jugar o no. Está mejor, pero sigue teniendo molestias. Si está en condiciones de iniciar, si está para un rato, si no... lo veremos con el correr de las horas", ha explicado en rueda de prensa Manuel Pellegrini sobre el '4', que no se ha dejado ver ejercitándose con el grupo en los minutos abiertos a los medios de comunicación y se ha quedado trabajando en el gimnasio.

Buena evolución en las dolencias de Ricardo Rodríguez y Diego Llorente

A diferencia de Natan, Ricardo Rodríguez y Diego Llorente sí han estado con el resto de sus compañeros. La evolución del lateral suizo y del central madrileño está siendo mucho más rápida. "Bueno, Ricardo en principio está bien. No habría tenido mayores problemas para estar mañana en la lista de citados -aunque pidió el cambio por molestias el sábado-. Luego, Diego también tenía una pequeña contractura al terminar el partido, pero por ahora su evolución también es positiva", ha explicado, minimizando la alarma defensiva.

Paciencia en el Betis con la progresiva vuelta de Isco Alarcón

"Isco va evolucionando tal como esperaba el cuerpo médico. Vamos dándole más minutos y, por supuesto, las actuaciones de él van también de la mano de las actuaciones del equipo. En el partido anterior había sido decisivo metiendo un importante pase para el gol y en el último, como con todos los demás que entraron, el equipo terminó empatando. Por ahí uno ya lo ve con distintas caras; pero creo que va por el camino correcto. Es un jugador que jugando 10, 15 o 20 minutos nos va a dar muchísimo siempre".

Los motivos por los que Lo Celso se quedó sin minutos ante la Real Sociedad

"No solamente Lo Celso. Cuando uno hace el once inicial considera muchos aspectos: cuándo se juega el próximo partido, por ejemplo. Dentro de eso, teníamos a Lo Celso con cuatro tarjetas, igual que a Cucho Hernández, a Héctor (Bellerín), Sofyan Amrabat y Chimy. También es importante esa regulación de los jugadores de sábado a martes. No es lo mismo que de sábado a sábado, así que por distintas circunstancias hicimos ese once inicial, por las mismas circunstancias hicimos los cambios y ahora estamos viendo el mejor once para comenzar ante el Elche y el mejor para terminar".

"Yo a Gio lo veo muy bien. Es un jugador absolutamente desequilibrante, así que no tengo ninguna duda de que va a estar en el Mundial con Argentina. Por otro lado, todavía no lo veo para jugar el sábado 90 minutos y el martes 90 minutos. Tuvo una lesión bastante complicada, en un tendón y por un tiempo bastante largo, así que tratamos de llevar a cabo la recuperación de un jugador importante por el camino que creemos que es el más correcto; pero sin lugar a dudas es un jugador absolutamente desequilibrante y está muy bien".