Los incontestables datos que encumbran a Pellegrini en el Betis: un caso único fuera de Barcelona, Real Madrid y Atlético

El técnico chileno ha sellado su sexto billete para Europa en el mismo número de temporadas al frente del conjunto verdiblanco, algo que nadie ha conseguido sin dirigir a uno de los tres grandes. Aparte del conjunto blanco y el cuadro azulgrana, solo lo logró también Diego Simeone con los colchoneros

Sin jugar, el Real Betis selló este pasado domingo su sexta clasificación consecutiva para competiciones europeas, lo que sigue elevando el récord instaurado con Manuel Pellegrini en el banquillo. No en vano, antes de la llegada del técnico chileno, el conjunto verdiblanco sólo había disfrutado en una ocasión de dos presencias continentales seguidas (97/98 y 98/99).

Este martes podría amarrar la Champions

Con la derrota del Athletic, la octava plaza queda ya a 10 puntos con 9 en juego, por lo que queda asegurada matemáticamente la Conference League. Tampoco le puede alcanzar el Getafe, séptimo en la tabla, si bien solo un hipotético pleno de puntos del Rayo Vallecano, que juega este lunes ante el Girona, impide que también está confirmada ya la Europa League. A partir de ahí, ahora toca amarrar la Champions, algo que podría hacer este mismo martes si derrota al Elche y el Celta de Vigo cae en su campo ante el Levante.

El discurso optimista de Pellegrini

Sería dar un nuevo salto para un equipo que ha sabido reponerse del mazazo que supuso la eliminación europea ante el Sporting de Braga. Un accidente al que Pellegrini nunca ha restando importancia, al asegurar que es una herida que "tardará en cicatrizar". Pero al mismo tiempo, cuando todo parecía negro y alguno incluso dudaba de que el cuadro heliopolitano acabase LaLiga en la zona noble, el 'Ingeniero' siempre mantuvo un discurso optimista, recalcando que "el gran mérito" de su equipo siempre ha sido saber pelear en todos los grandes sin descuidar ninguno, lo que le ha permitido llegar a estas alturas en una inmejorable posición para seguir haciendo historia.

No han faltado las críticas al chileno durante la temporada, en la que ha vivido su peor racha liguera después de siete jornadas consecutivas sin vencer. Pero al final, ahí están los números, incontestables. Basta con echar un vistazo a algunos datos para reafirmar esa sensación de que estamos ante el mejor entrenador que se ha sentado en el banquillo del Real Betis.

Un caso desconocido fuera de los tres grandes

Así, llama la atención que solo ha haya habido dos técnicos en toda la historia que hayan dirigido a un equipo diferente al Real Madrid y el FC Barcelona en seis o más temporadas y siempre lo hayan clasificado para Europa. Uno es Diego Simeone, con un 15 de 15 en el Atlético de Madrid, y el otro Manuel Pellegrini, que ya lleva un seis de seis, como apunta la cuenta especializada @LaLigaenDirecto.

En el selecto club de ocho entrenadores fijos en el 'top 7'

Los puestos que dan acceso a un billete continental no siempre son los mismos. Pero si se toma como referencia el 'top 7' de LaLiga como zona noble, el preparador verdiblanco puede presumir también de ser uno de los ocho técnicos que a lo largo de la historia han entrenado a un equipo en seis o más campañas y siempre lo han metido en esa privilegiada franja, como indica también Fran Martínez.

Así, Pellegrini comparte ese honor con Carlos Ancelotti, Vicente del Bosque y Zinedine Zidane, todos ellos con el Real Madrid; Johan Cruyff y Rinus Michels, ambos con el FC Barcelona; el citado Diego Simeone, con el Atlético de Madrid; y Alberto Ormaetxea, con la Real Sociedad entre los años setenta y ochenta.

Un logro para sacar pecho y la comparación con Serra Ferrer

Ha recalcado en más de una ocasión el de Santiago que "estar en Europa seis años seguidos solo lo hacen Barcelona, Real Madrid y Atlético". Pero él ha conseguido convertirse en un caso excepcional al margen de los tres grandes. Por ello, con los números en la mano, ya es el mejor entrenador de la historia del Real Betis. Con una Copa del Rey además en su haber, solo le faltaría el pasaporte para la Champions para igualar los méritos de Lorenzo Serra Ferrer, aunque ya dejó claro que no presta atención a ello. Eso sí, insiste en darle el valor que merece al logro conseguido.

"Yo no me comparo con otros técnicos. Es muy importante que hayamos conseguidos ir a Europa seis años, lo digo y lo mantengo con mucha convicción. ¿Si hay gente que le parece poco quedar quinto? No sé qué gente es, aquí siempre inculcamos una ambición mayor, de que este club pudiera llegar siempre a lo más alto que permite. Ir a Europa es un mérito importante. Sobre todo en esta Liga, donde hay tres cupos que no los van a dejar nunca los tres grandes. Después cada uno lo analiza con la perspectiva que cree conveniente", señaló antes del último triunfo frente al Oviedo.