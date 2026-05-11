Pellegrini predica en Europa, la fe de Borja Iglesias y el milagro de los panes y los peces del Barcelona

El entrenador del Betis, el delantero del Celta y LaLiga conquistada por el Barça en el Clásico, protagonistas de la Lupa de ESTADIO Deportivo en la jornada 35

Casi terminada la jornada 35 en LaLiga EA Sports, aún pendientes del partido de este lunes que cierra la jornada entre el Rayo Vallecano y el Girona, en ESTADIO Deportivo sacamos la lupa para resaltar lo más destacado de este fin de semana en Primera división.

El Barça gana otra liga sin 'fair play'

En un Clásico donde los azulgranas fueron muy superiores al Real Madrid y conquistaron su segundo título de liga consecutiva, cobra importancia el matiz de que los culés cumplen su segunda temporada sin 'fair play' financiero. El Barcelona ha conquistado los dos últimos campeonatos de Liga, en los que ha ingresado 10 millones por ventas de jugadores, y se ha sustentado en el poder de La Masia, que le ha permitido competir al máximo nivel, al menos en el campeonato doméstico. Este año ha invertido 27,5 millones en contrataciones y ha vendido por valor de 31,20 millones.

Pellegrini vuelve a marcar el camino

Sabor agridulce el del empate del Betis en San Sebastián, empatado 2-2 por la Real Sociedad, cuando ganaba por 0-2. Tres puntos que se escapan, como se han escapado muchos esta temporada, pero lo bueno, la sexta clasificación a Europa consecutiva ya cerrada, obra del Ingeniero Pellegrini. Además, suma cuatro puntos más que el Celta en la pelea por la quinta plaza que da derecho a jugar la Champions League.

Un remate y un triunfo de Celta

Borja Iglesias se sacó un golazo de la chistera para poner el 0-1 en el Metropolitano y rascar tres puntos importantes para la pelea europea y para sus aspiraciones de ir al Mundial. El delantero gallego está en forma y disfrutando y eso se nota de cara a portería.

Racha positiva siete meses después para el Sevilla

Ganador por 1-0 el pasado lunes ante la Real Sociedad y vencedor de nuevo, con remontada incluida, este sábado ante el Espanyol (2-1), el Sevilla encadena dos triunfos en LaLiga EA Sports siete meses después, desde que lo hizo en las jornadas séptima y octava.

Un bajo nivel que ayuda a un pobre visitante Villarreal

El conjunto de Marcelino, con seis partidos seguidos ganando en casa, tiene una racha totalmente opuesta como visitante, donde tan solo ha logrado dos victorias en sus diez últimas salidas, una mala dinámica que no le va a impedir ser tercero debido al mal hacer de sus perseguidores.

Decisivo Sadiq

El delantero del Valencia está siendo clave en la salvación del conjunto che, habiendo marcado tres goles en los últimos siete puntos conseguidos. El último tanto lo marcó esta jornada en la victoria del Valencia ante el Athletic Club (0-1).