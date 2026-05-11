Hansi Flick rompe a llorar tras ganar LaLiga con el Barcelona: "Nunca olvidaré este día"

El técnico azulgrana conquistó su segunda Liga seguida tras derrotar al Real Madrid en el Clásico y sufrir la muerte de su padre horas antes del partido

El FC Barcelona conquistó LaLiga en el Spotify Camp Nou tras derrotar por 2-0 al Real Madrid en una noche histórica para el club azulgrana. El equipo de Hansi Flick sentenció el campeonato en el Clásico y logró su segundo título de Liga consecutivo.

La rueda de prensa posterior dejó una imagen todavía más emocional. Flick explicó que su padre había fallecido esa misma mañana, que decidió contárselo a la plantilla y que la respuesta del vestuario fue uno de los momentos que jamás olvidará.

Hansi Flick celebra una Liga inolvidable con el Barcelona ante el Real Madrid

Hansi Flick compareció profundamente emocionado después de una noche imposible de separar entre lo deportivo y lo personal. El Barcelona acababa de ganar LaLiga ante el Real Madrid, en casa y con una actuación muy completa: “Nunca olvidaré este día, nunca”.

El entrenador valoró especialmente la forma en la que su equipo compitió. El Barça se puso 2-0 muy pronto con los goles de Rashford y Ferran Torres, pero Flick destacó que el gran mérito estuvo en saber controlar el partido cuando el Real Madrid intentó reaccionar.

El Barcelona de Flick gana LaLiga desde el equipo y la defensa

El técnico azulgrana insistió en que la clave de esta Liga no ha estado en una individualidad concreta, sino en el funcionamiento colectivo: “Lo más importante es el equipo y cómo juegan unos con otros, unos para otros”. Para Flick, lo esencial es cómo sus jugadores se relacionan entre sí, cómo se ayudan y cómo sostienen el esfuerzo común.

El alemán admitió que el Barcelona no ha marcado tantos goles como la temporada pasada, pero sí considera que ha dado un paso adelante en defensa, especialmente en el tramo final. Esa mejora se vio en el Clásico, donde el Real Madrid apenas encontró continuidad ofensiva pese a algunos zarpazos aislados.

El técnico explicó incluso que la decisión más difícil antes del partido fue elegir el once, porque tenía muchas opciones y un banquillo competitivo. Esa competencia interna, bien gestionada, ha sido una de las bases del éxito azulgrana.

Hansi Flick revela la muerte de su padre antes del Barcelona 2-0 Real Madrid

El momento más emotivo llegó cuando Flick contó lo ocurrido por la mañana. El entrenador explicó cómo se enteró del fallecimiento de su padre: “Esta mañana me llamó mi madre y me dijo que mi padre había fallecido”.

Flick explicó que dudó entre ocultarlo o compartirlo con la plantilla, pero decidió contarlo porque siente al equipo como una familia. La respuesta de los jugadores y del staff le conmovió profundamente: “Lo que hicieron fue increíble. Nunca olvidaré este momento”.

El Barcelona quiere llegar a los 100 puntos tras ganar LaLiga

Aunque el título ya está en manos del Barça, Flick no quiere que la temporada termine con relajación. El técnico marcó un nuevo objetivo para las tres jornadas restantes: “Queremos alcanzar los 100 puntos. Todavía es posible”.

El técnico también agradeció el apoyo del Camp Nou. El ambiente le impresionó y llegó a imaginar lo que puede ser el estadio con todavía más capacidad en el futuro. “Estoy muy feliz aquí, en Barcelona”, resumió.

Hansi Flick ya mira a la Champions League con el Barcelona

El título de Liga no cierra la ambición del proyecto. Flick habló con claridad de los próximos sueños y no escondió el gran objetivo que persigue el barcelonismo: “Sé que todos aquí y también en Barcelona quieren ganar la Champions League. Lo intentaremos la próxima temporada”.

El técnico recordó que en un club como el Barcelona siempre hay que ganar títulos y que una temporada sin trofeos nunca puede considerarse buena. Pero también dejó claro que este grupo tiene margen para seguir creciendo y buscar un nivel superior.

Flick se siente en el lugar correcto. Lo dijo al hablar de la ciudad, de Laporta, de Deco, del club y de cómo fue recibido desde el primer día. En su segunda Liga consecutiva, y en una noche marcada por una pérdida personal enorme, el entrenador encontró en el Barcelona algo más que un equipo campeón: encontró una familia.