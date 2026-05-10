Barcelona - Real Madrid: horario, donde ver en tv y alineaciones probables del Clásico de la jornada 35 en LaLiga EA SPORTS

Hansi Flick pierde a Lamine Yamal y Álvaro Arbeloa acumula una larga lista de bajas en un Clásico marcado por el título de LaLiga en el Spotify Camp Nou

La jornada 35 de LaLiga EA SPORTS trae consigo uno de los Clásicos más mediáticos y morbosos de los últimos años. Con un clima hostil en el Real Madrid tras varias peleas entre jugadores y un vestuario desbocado, el FC Barcelona puede proclamarse campeón de Liga en el Spotify Camp Nou y ante su máximo rival.

Álvaro Arbeloa se enfrenta por primera vez a Hansi Flick con una convocatoria plagada de bajas, mientras que Lamine Yamal será la principal y, prácticamente, única ausencia en el conjunto azulgrana.

Barcelona - Real Madrid: fecha y horario del partido de la jornada 35 en LaLiga EA Sports

El encuentro protagonizado entre FC Barcelona y Real Madrid en la jornada 35 de LaLiga EA Sports está programado para el domingo 10 de mayo a partir de las 21.00 horas. El partido tendrá lugar en el Spotify Camp Nou, remodelado feudo azulgrana con capacidad momentánea para 62.000 espectadores.

¿Dónde ver en directo en televisión el enfrentamiento de la jornada 35 de LaLiga entre Barcelona y Real Madrid?

El Barcelona - Real Madrid de la jornada 35 en LaLiga EA Sports es ofrecido bajo suscripción mensual por Movistar+, a través de su canal 'Movistar LaLiga'. Además, el partido se incluye dentro del paquete de fútbol de Orange TV.

¿Cómo seguir online el Barcelona - Real Madrid, encuentro de la jornada 35 de LaLiga EA Sports?

Además de poder visualizarlo bajo suscripción, tienes la posibilidad de seguir el Barcelona - Real Madrid de manera online en el directo que ofrece ESTADIO Deportivo, a través de nuestra web www.estadiodeportivo.com, merced a un minuto a minuto con todos los detalles de lo que acontezca sobre el césped del Spotify Camp Nou. Una vez finalice el encuentro, la cobertura de ESTADIO continúa con la crónica del duelo, las declaraciones de los protagonistas en zona mixta y las posibles acciones polémicas.

Alineaciones probables del Barcelona - Real Madrid en la jornada 5 de LaLiga EA Sports

El Clásico llega en medio de una tormenta mediática que azota Valdebebas tras las peleas protagonizadas por Fede Valverde y Tchouaméni, que se perderán el encuentro, y con varias ausencias estelares.

En el esquema de Hansi Flick, la principal baja es Lamine Yamal, que se recupera de una lesión en los isquiotibiales y podría no jugar más hasta el Mundial. Además, Christensen es duda tras entrar en la recta final de recuperación de una rotura parcial de ligamento cruzado anterior.

En el caso de Álvaro Arbeloa, además de la baja de Fede Valverde por un golpe en la cabeza durante su pelea con Tchouaméni, y la del centrocampista francés por sanción interna, el salmantino no podrá contar con una larguísima lista de jugadores: Carvajal, Militão, Rodrygo, Arda Güler, Ceballos y Mendy.

Por otro lado, Kylian Mbappé es duda tras una lesión en el músculo semitendinoso, aunque se prevé que llegue al encuentro e incluso parta como titular, mientras Courtois volverá al once tras superar su lesión en el recto anterior.

En cuanto a las posiciones no definidas, tenemos al lateral izquierdo en el Madrid, donde Fran García parece haberle ganado la partida a un señalado Álvaro Carreras, mientras que en el centro del campo del Barça, Dani Olmo podría ir por delante de Frankie De Jong, dejando a Pedri y Gavi en el doble pivote, con Fermín en banda izquierda.

Barcelona No Iniciado - R. Madrid

Lo onces esperados de Barcelona y Real Madrid en la jornada 35 de LaLiga

FC Barcelona: Joan García; Eric García, Cubarsí, Gerard Martín, João Cancelo; Pedri, Gavi, Dani Olmo; Rashford, Lewandowski, Fermín López.

Real Madrid: Courtois; Trent, Rüdiger, Huijsen, Fran García; Camavinga, Thiago Pitarch, Bellingham; Brahim, Mbappé, Vinícius.