Arbeloa señala al chivato: "﻿﻿Que se filtren cosas que pasan en el vestuario es una traición al Real Madrid"﻿

El técnico blanco salió en defensa de su vestuario pese a las últimas noticias, apunta al autor de la filtración como lo peor de todo y espera "un gran partido" ante el Barça, al que van con "la ambición de ganar"

Álvaro Arbeloa se ha sentado esta mañana frente a los medios de comunicación en la que ha podido ser una de las ruedas de prensa más complicada desde que es primer entrenador del Real Madrid. Tras unos días donde el conjunto blanco ha sido noticia por los problemas en el vestuario con el enfrentamiento entre Valverde y Tchouameni, el técnico ha defendido a sus jugadores.

"¿Juanito nunca se equivocó? No voy a quemar a Valverde y Tchouameni en una hoguera pública. Yo tuve un compañero que golpeó a otro con un palo de golf", recordó, pero el salmantino quiso poner el foco en el hecho de que ese hecho haya salido a la luz.

"Que se filtren cosas que pasan en el vestuario es una traición al Real Madrid. Y me entristece mucho. No estoy acusando a los jugadores ni a nadie, porque no puedo hacerlo. Hay mucha gente alrededor del vestuario del Real Madrid y no estoy aquí para acusar a nadie. Yo trato de dar ejemplo, con mis conversaciones privadas quedándose entre los jugadores y yo", señaló.

La discusión entre Valverde y Tchouameni que acabó en el hospital

"Yo he tenido un compañero que cogió un palo de golf y le metió un palazo a otro. Lo más grave es que lo que pasa en el vestuario del Real Madrid debería quedarse en el vestuario. Son situaciones que no representan al Real Madrid. No estoy justificando lo que ha ocurrido, pero pasa en todos lados", apuntó el técnico.

"Es un vestuario a la altura del Real Madrid. No es fácil asumir dos temporadas en blanco y todo lo que ha pasado. Veo un vestuario sano y preparado para volver a ganar. Es un vestuario más joven respecto al que estuve yo siete años y todas estas experiencias les van a hacer crecer y saber lo que es este escudo mucho mejor", comentó.

En otro orden de asuntos, Arbeloa también habló sobre el Clásico ante el Barcelona de este domingo: "Espero un gran partido, contra un gran rival. Alguien que está dando un gran rendimiento. Y estamos con muchas ganas de jugar el partido que más atención reclama en el mundo. Vamos con ambición, a ganar".

Su explicación de lo sucedido estos días

"Tengo que decir dos cosas. Primero, estoy muy orgulloso de la contundencia, rapidez y transparencia del club. Y luego, de que los jugadores hayan reconocido su error, expresado su arrepentimiento y pedido perdón. A mí, con eso me sirve. Lo que no voy a hacer es quemarles en una hoguera pública, porque no se lo merecen. Han demostrado saber lo que es ser un jugador del Real Madrid y no lo voy a olvidar. Siempre pongo un ejemplo. Para mí hay un jugador que es el paradigma de lo que debe ser un jugador del Real Madrid, que es Juanito. ¿Y Juanito nunca se equivocó? Y yo creo que todos estamos muy orgullosos de lo que hizo en cada partido. Entendió lo que es el Real Madrid, se dejó el alma. Cómo no me voy a equivocar yo. Pero si por algo le queremos, es porque se equivocó como cualquier persona se puede equivocar. Valverde y Tchouameni merecen que pasemos página, que les demos una oportunidad de seguir peleando por este club. Yo estoy muy orgulloso de ellos. No voy a permitir que se aproveche esto para poner en duda su profesionalidad".

Se pudo haber frenado ese desencuentro antes

"Yo no tengo mi despacho dentro del vestuario del Real Madrid. Ojalá pudiese ser responsable de todo lo que pasa y controlarlo todo. Si la consecuencia de esta situación es que el entrenador debía haber parado todo esto... lo asumo. Es una situación que no es agradable, debe servir de ejemplo para todos y no hay nada más. Pasar página, aprender y no olvidar que mañana hay un Barcelona-Real Madrid".

Su defensa del vestuario

"Por supuesto que es sano. No es fácil asumir dos temporadas en blanco y como siempre digo, para ser jugador del Real Madrid hay que tener mucha ambición. Claro que tenemos que hacer las cosas mejor; cambiar, reflexionar... pero veo un vestuario sano, de verdad lo digo. Uno preparado para volver a ganar. Seguro que el año que viene, todos, con mucha más experiencia porque este es mucho más joven que en el que yo estuve hace siete años. Pero estoy seguro de que todos crecerán y el año que viene, sabiendo mucho mejor lo que es este escudo, nada en estos cuatro meses me hacen decir que no estoy contento y orgulloso de este vestuario".

La situación de Mbappé y su viaje a Italia

"Quien quiera descontextualizar que un jugador salga sonriendo después de un entrenamiento, es sacar las cosas de lugar. Igual que pasó con Carreras en el campo del Espanyol. Sólo puedo dar la cara por él, por su trabajo y el trato que me está dando. Cuando ha jugado es porque se lo ha merecido y cuando no, porque se lo ha merecido otro. Mbappé hizo un enorme esfuerzo por jugar en el Real Madrid, todos lo sabemos. Tuvo que renunciar a muchas cosas por cumplir su sueño, porque todos le hemos visto de niño con el chándal del Real Madrid. Yo siento que tengo mi autoridad perfectamente. Los jugadores del Real Madrid, como cualquier otro, tienen que sentir que el entrenador tiene la autoridad sin importarse cómo se llama. Hay que respetar. Eso es lo más importante como jugador".

Le ha podido faltar algo como entrenador para evitar episodios así

"A mí lo único que me preocupa y reflexiono es cómo hubiese podido hacer que mi equipo ganase más partidos. Ha habido momentos de dificultad en estos meses. Sé la situación que había nada más llegar y que ganamos partidos muy complicados. Vencimos al Manchester City, quien viene de ganarle una Copa al Arsenal, de hacerle un 0-4 al Chelsea... y ganamos los dos partidos. Vencimos al Atlético de Madrid. Seguramente siento que ante el Bayern... hubo cosas que se escapan de lo que puedes controlar. Me pregunto mucho qué podía haber hecho para que ganásemos algunos partidos de Liga, pero eso es en lo que reflexiono. En cómo pude haberles ayudado más para ganar".