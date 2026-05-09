Elche - Deportivo Alavés, en directo el parrtido de LaLiga EA Sports en vivo online

Sigue en directo el duelo entre Elche y Deportivo Alavés que dará comienzo a partir de las 14:00 horas en el Martínez Valero. Choque correspondiente a la jornada 35 de LaLiga EA Sports

El encuentro entre Elche y Deportivo Alavés dará comienzo a partir de las 14:00 horas en el Martínez Valero. Desde ya pueden seguir en ESTADIO Deportivo la previa más completa del choque en el que el descenso sobrevolará tierras ilicitanas.

Apenas dos puntos separan a Elche y Deportivo Alavés en la tabla. Pero la tremenda igualdad que hay en la zona baja de la tabla hace que entre franjiverdes y babazorros haya hasta cuatro equipos como son Levante, Sevilla, Girona y Mallorca.

El Elche está sabiendo campear la dificultad que supone ser uno de los recién ascendidos a Primera. Sin ir más lejos, los de Eder Sarabia son el único equipo de los tres ascendidos desde Segunda, que están lejos del descenso. Una gran primera vuelta del Elche ha posibilitado que cuenten con una renta, mínima, para poder optar a seguir en Primera el próximo año.

Puede presumir el Elche de Eder Sarabi de ser el equipo que más goles marca de la segunda mitad de la tabla con 45 dianas a favor. Pero los ilicitanos tendrían una situación clasificatoria diferente si hubiesen sabido 'taponar' la sangría de goles en contra que les hace tener una diferencia de goles de -8 con 53 dianas en contra.

En breve estarán disponibles los onces de Elche y Deportivo Alavés. Están a punto de salir del horno...

Si el Deportivo Alavés, que partirá el encuentro ante el Elche en puestos de descenso, vence este sábado en el Martínez Valero, se colocaría por delante de sus rivales de hoy y además metería en descenso al Sevilla a falta que los de Nervión jueguen este mismo sábado ante el Espanyol.

Elche y Deportivo Alavés se verán las caras este sábado a partir de las 14:00 horas en el Martínez Valero. El encuentro, correspondiente a la jornada 35 de LaLiga EA Sports, podrá seguirlo en directo y online a través de ESTADIO Deportivo desde dos horas antes de empezar el partido con la previa más completa. Además, una vez que la pelota eche a rodar, podrá leer el minuto a minuto, luego podrá leer la crónica y las reacciones más destacadas de los protagonistas.

El partido entre Elche y Deportivo Alavés es el de dos equipos que están 'afectados' por la alta competitividad de los conjuntos de abajo. Este alto botín de puntos que están consiguiendo los equipos de abajo está provocando que aún no haya ningún cuadro que haya firmado su descenso a Segunda. El Real Oviedo, que jugará el próximo domingo, podría ser el primero en hacerlo.

Elche - Deportivo Alavés en directo hoy en LaLiga EA Sports

El Elche de Eder Sarabia ocupa la posición número 14 de la tabla tras 34 jornadas y está metido en plena pelea por eludir el descenso a Segunda. Los franjiverdes cayeron el pasado fin de semana en Balaídos ante el Celta de Vigo y rompieron de este modo una racha de tres victorias consecutivas que les habían ayudado a coger cierto oxígeno con los puestos de descenso.

El Elche puede presumir de ser el equipo más goleador de la mitad de la tabla hacia abajo con 45 goles a favor aunque los de Eder Sarabia tienen en su contra el alto número de goles encajados con 53 dianas que les dan un -8 en diferencia de goles. Una serie de resultados podría meter al Elche al filo del descenso al finalizar la jornada 35.

Elche - Deportivo Alavés hoy en directo y online en LaLiga EA Sports

El Deportivo Alavés de Quique Sánchez Flores es uno de los tres equipos que está metido en el tren del descenso junto al Levante que ya disputó su encuentro este pasado viernes y el Real Oviedo. Los babazorros suman 36 puntos y en caso de victoria saldrían de puestos de descenso colocándose justo por delante de su rival de este sábado y poniendo más presión si cabe a Sevilla, Girona y Mallorca, especialmente a los andaluces.

Enfrentamientos previos entre Elche y Deportivo Alavés

El Elche deberá salir a por todas si no quiere ver como el temido golaveraje les condena en caso de empate. En el encuentro de la primera vuelta, el Deportivo Alavés venció en Mendizorroza por 3-1. Carlos Vicente, Toni Martínez y el hoy lesionado Lucas Boyé hicieron los goles vitorianos. En el ladro ilicitano, André Silva, que esta misma semana expresó su deseo de seguir en el Martínez Valero el próximo curso, marcó el gol del honor de los de Sarabia. Curiosamente el último precedente entre Elche y Deportivo Alavés en el Martínez Valero (febrero de 2022) serviría para igualar ese golaveraje citado anteriormente. El resultado fue de 3-1 a favor de los locales.