André Silva deja claras sus intenciones en el Elche

El delantero portugués del cuadro ilicitano apostó por seguir en el Martínez Valero. "Aquí pude recuperar la ilusión y la pasión por lo que hago"

El Elche hizo una fuerte apuesta el pasado verano cuando trajo desde el Werder Bremen de Alemania a un viejo conocido de LaLiga por su pasado en el Sevilla como André Silva. El portugués recalaba en un recién ascendido a Primera como el Elche para formar una atractiva y peligrosa línea de ataque junto a otro jugador que sabe lo que es jugar en Nervión como Rafa Mir.

Este miércoles, André Silva, que cumple contrato el próximo 30 de junio, ha dejado clara cuáles son sus intenciones en relación a su continuidad con el Elche: "Estoy encantado aquí", declaró el delantero que está en sus mejores cifras anotadoras de las últimas cinco campañas.

André Silva apuesta por seguir en el Elche la próxima temporada

André Silva tiene muy claro que las buenas sensaciones que está teniendo este curso en el Elche son motivo más que suficiente para seguir más allá del próximo 30 de junio: "Estoy encantado aquí. He pasado por momentos complicados en el pasado y aquí pude recuperar la ilusión y la pasión por lo que hago".

Pero André Silva recordó este miércoles en rueda de prensa que existen "bastantes cláusulas" y apostó porque sus agentes y el club ilicitano se pongan a trabajar para llegar a un acuerdo. "Mi contrato era algo más para un año y que tiene bastantes cláusulas que no son definitivas, por lo que no estoy en una buena disposición de compartir esto porque son cosas del club y de mi representante", declaró.

André Silva pugna con Iago Aspas en el último partido del Elche

André Silva quiere estar más arriba con sus goles

Demostró André Silva su olfato goleador a la hora de hablar de los 10 goles que suma esta campaña y dejando claro que quiere estar más arriba en la tabla de goleadores: "Me siento bien, aunque me gustaría estar más arriba en la tabla. Personalmente, física y mentalmente me siento bien y con ganas de seguir aportando al equipo. Me gusta la competición y estoy con ganas de competir y estar más arriba en la tabla que es donde creo que podemos estar".

Preguntado por el momento del equipo, el portugués valoró los triunfos en las últimas jornadas de los de Eder Sarabia y apostó porque la derrota ante el Celta de Vigo les sirva para tener un plus: "Estamos bien. Cuando logras victorias te dan más ánimo. Sabemos que hemos logrado buenas victorias en las últimas jornadas y la derrota de Vigo nos puede dar una energía más porque siento que el grupo, el míster y todos estamos con más voluntad de sacar esto. Esta derrota nos ha dado un plus más y veo al equipo bien anímicamente".

Por último André Silva dejó claro que en el próximo duelo en el Martínez Valero saldrán a ganar ante el Deportivo Alavés: "Cuantos más puntos hagamos, mejor para la permanencia. Ahora tenemos dos puntos de ventaja sobre el Alavés y eso nos da más tranquilidad, pero vamos a mirar este partido sin mirar más allá. Tenemos que ver esto como una final porque hay tres puntos en juego y la ambición es ganar".