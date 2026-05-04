Malas noticias en el Elche de Eder Sarabia para la pelea por el descenso

El cuadro del Martínez Valero ha informado este lunes de la artroscopia a la que se ha sometido Yago de Santiago que le provocará ser baja lo que resta de campaña

El Elche de Eder Sarabia vio como el pasado fin de semana se terminaba una racha de tres triunfos consecutivos que había permitido a los franjiverdes salir de los puestos de abajo. El Elche cayó en casa del Celta de Vigo por un claro 3-1 y terminará la jornada a cuatro o a dos puntos del descenso en función del resultado que tenga el Sevilla en el choque de este lunes ante la Real Sociedad.

El Elche no pudo contar este pasado fin de semana con Yago de Santiago, el extremo era baja en el cuadro de Eder Sarabia por una lesión de la que este mismo lunes se ha conocido el alcance y el parte exacto.

Yago de Santiago dice adiós a la temporada con el Elche

En el parte médico publicado por el Elche se informa de la artroscopia a la que ha sido sometido el jugador gallego. Dicha intervención se ha llevado a cabo con el objetivo de mejorar la recuperación de las molestias que el joven de 23 años sufría. El Elche de Eder Sarabia no podrá contar con Yago de Santiago para lo que resta de temporada.

Yago de Santiago en un partido con el Elche esta temporada

El parte médico del Elche informando de la intervención de Yago de Santiago

El parte médico completo que ha facilitado el Elche en relación a la artroscopia a la que ha sido sometido Yago de Santiago rezaba lo siguiente: "El futbolista Yago de Santiago ha sido sometido este lunes a una artroscopia de rodilla. La intervención se ha llevado a cabo con el objetivo de mejorar la recuperación de las molestias que el jugador arrastraba desde su última lesión, buscando así que pueda afrontar la pretemporada del próximo curso en las mejores condiciones. La operación, realizada en el Hospital Mesa del Castillo de Murcia, ha corrido a cargo del jefe de los Servicios Médicos del Elche CF, el Dr. Francisco Martínez Martínez. La intervención quirúrgica ha sido un éxito y Yago de Santiago inicia ya su proceso de recuperación. El tiempo de baja quedará pendiente de evolución".

El Elche busca amarrar la permanencia

El Elche tiene por delante cuatro jornadas para amarrar una permanencia que tras una gran primera vuelta parecía que llegaría sin demasiados problemas, pero que con una racha nefasta en la segunda vuelta hizo que saltasen las alarmas en el Martínez Valero. El Elche tiene por delante partidos ante Alavés, Real Betis, Getafe y Girona. Cuatro encuentros que deben servir para certificar la permanencia en Primera y a partir de ahí, empezar a pensar en el próximo curso.