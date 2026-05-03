Celta de Vigo - Elche en directo: resultado del partido de hoy de LaLiga

Sigue en directo en ESTADIO Deportivo el choque de la jornada 34 de LaLiga entre el Celta de Vigo y el Elche

¡Buenas tardes y bienvenidos a Balaídos! En la tarde de hoy disfrutaremos y narraremos un partido que promete ser trepidante entre dos equipos que luchan por conseguir sus objetivos. Celta y Elche cara a cara. ¡Arrancamos con la previa!

“Quien no firme volver a Europa, aunque sea la 'Conference', está desubicado. Yo nunca he hablado de 'Champions', eso queda para otro tipo de foros. Yo no he hablado de 'Champions'. Para mí sería increíble volver a jugar otro año en Europa, en 'Conference', y si hubiese otra categoría por debajo de 'Conference', también la firmaría”, afirmó el técnico del equipo que este año disputó la Liga Europa.

El entrenador del Celta, Claudio Giráldez, señaló este sábado que su equipo va a pelear “con todas sus fuerzas” por lograr un billete para jugar en Europa la próxima temporada, y dejó claro que “por supuesto” firmaría la clasificación para la Liga Conferencia.

Giráldez admitió que su equipo está “en un momento malo” de resultados, pero pidió un voto de confianza para sus jugadores porque “quieren volver a jugar en Europa y lo van a dar todo para conseguirlo”.

Desde entonces, Starfelt ha seguido un tratamiento conservador que ha incluido “medicación, fisioterapia, técnicas de distracción vertebral y varias infiltraciones epidurales, siendo la más reciente aplicada esta misma semana”.

El futbolista arrastraba un cuadro de lumbalgia leve que se intensificó durante su participación con su selección nacional en el partido disputado el pasado 31 de marzo.

El Celta informó este viernes de que la resonancia magnética que le realizaron al internacional sueco Carl Starfelt reveló que el defensa central sufre “una hernia discal L5-S1”.

Empieza a llenarse Balaídos para una cita importante para el Celta de Vigo. Los celestes empatan a puntos con el Getafe y el Athletic Club, que se ha metido de llena en la lucha por Europa.

Se empiezan a retirar los jugadores al túnel de vestuarios para la charla previa al comienzo del partido. ¡Todo listo en Balaídos!

El Elche se hace con la pelota en los primeros minutos. El centro del campo del conjunto de Eder Sarabia marca el ritmo de partido, aunque sin mucha profundidad.

Error defensivo del Elche que aprovecha el Celta. Recupera Javi Rueda y cede el balón a Hugo Álvarez para que empuje la pelota y haga el 1-0.

Error clamoroso de David Affengruber que intentaba ceder el balón a Dituro. Estuvo más listo Javi Rueda que recibe el OK de Giráldez. Se pone el partido de cara para el conjunto local

El gol ha cambiado el guion del partido. El Celta se adueña del balón y encierra al conjunto ilicitano en su área

Ocasión perdida por Jutglá. Se quedó solo, pero el control no fue bueno. Se atasca, llega la defensa y acaba con las opciones de gol del catalán

Falta peligrosa para el Elche que acaba despejando la defensa celeste. Ni encuentra el cuadro de Sarabia la forma de empatar el duelo

Golazo del Capitán que aprovecha un despiste en la zaga ilicitana para hacer el 2-0. Jutglá la baja y se la cede a Iago Aspas que con la derecha bate a Dituro

El Celta de Vigo y el Elche llegan a la jornada 34 de LaLiga necesitados. Tanto el conjunto gallego como el ilicitano siguen vivos en sus respectivas luchas. Europa se ha complicado, debido a los últimos resultados, para el equipo de Claudio Giráldez, mientras que los de Eder Sarabia miran de reojo el descenso. Una victoria en Balaídos pondría la permanencia de cara tras sumar 3 victorias consecutivas.

Europa, el objetivo de un Celta muy flojo en casa

Las opciones del equipo dirigido por Claudio Giráldez de repetir presencia en Europa pasan por mejorar su pobre rendimiento en Balaídos, donde sólo ha sumado 17 puntos en 16 encuentros. Son menos de la mitad de los que consiguió (36) el curso anterior, en el que celebró su vuelta a una competición continental nueve años después. Ese está siendo el gran lastre del ‘EuroCelta’, al que restan tres partidos contra rivales de la zona baja para enderezar su preocupante dinámica: Elche, Levante y Sevilla.

El duelo ante el conjunto de Eder Sarabia parece una inmejorable oportunidad para revertir esa situación, ya que se trata del segundo peor visitante de LaLiga. El Elche sólo ha conseguido 7 puntos lejos del Martínez Valero, aunque viene de estrenar sumar su primera victoria a domicilio frente al Oviedo en el Carlos Tartiere.

A eso hay que unir las dinámicas opuestas de ambos equipos. El Celta encadena cinco derrotas entre Liga y Europa League; el Elche llegará a Vigo después de ganar cuatro de sus últimos cinco partidos ligueros, lo que le ha permitido alejarse de la zona de descenso.

El Elche tiene la permanencia a tiro

Por su parte, el Elche afronta la visita a Vigo en una dinámica positiva tras enlazar nueve puntos que le han permitido salir de los puestos de descenso, pero que aún no le permiten escapar de la pelea por la permanencia, para la que ahora tiene un colchón de cuatro puntos. Sarabia ha elogiado la reacción de su equipo en el último mes de competición, y para este encuentro no podrá contar con el atacante Adam Boayar, con problemas musculares, del extremo Yago de Santiago, que sigue con molestias en la rodilla de la que se operó el pasado curso, y de Germán Valera, sancionado por su expulsión en el Carlos Tartiere la pasada jornada.