Éder Sarabia se la juega en Balaídos: "Solo pensamos en ganar, no en la permanencia"

El técnico del Elche CF refuerza el discurso de partido a partido pese a la buena dinámica y advierte del peligro del RC Celta de Vigo en su estadio de cara a la jornada 34 de LaLiga

El Elche afronta una de las salidas más exigentes del tramo final de temporada. Su entrenador, Éder Sarabia, compareció en la previa del duelo ante el Celta dejando claro que el equipo no hará cálculos pese a la mejoría reciente.

El partido, correspondiente a la jornada 34 de LaLiga, se disputará en Balaídos y puede marcar el rumbo definitivo de los ilicitanos en la lucha por la permanencia, cuando se sitúan con cuatro puntos sobre el descenso.

Éder Sarabia insiste en el mensaje del Elche CF: foco total en Balaídos

El técnico franjiverde fue tajante al valorar el momento del equipo. “No pensamos en nada más que en el domingo. Son tres puntos muy importantes, pero no definitivos”.

Sarabia evitó cualquier referencia a la salvación matemática y reforzó una idea que ha sido constante durante toda la temporada: centrarse únicamente en el siguiente partido.

El RC Celta de Vigo, un rival “alegre, valiente y muy exigente”

Sarabia no escatimó elogios hacia el Celta. El técnico destacó la continuidad de su proyecto, la claridad de su idea de juego y la dificultad que supone enfrentarse a ellos en Balaídos: “Es un equipo que a todos nos gusta. Tiene muchas alternativas y te exige muchísimo”.

Además, advirtió que el contexto del partido será especialmente complicado, con un rival que pelea por Europa y que buscará imponer su estilo desde el inicio.

Elche CF llega en su mejor momento y quiere aprovechar la inercia

Uno de los aspectos que más quiso subrayar Sarabia fue la evolución reciente del equipo. El Elche ha pasado de una dinámica negativa a convertirse en uno de los conjuntos más en forma del campeonato en las últimas jornadas.

“Tenemos que aprovechar la energía, el acierto y la capacidad de competir que estamos teniendo”, insistió el técnico, que considera clave mantener ese nivel competitivo para afrontar un calendario exigente en el tramo final.

Las bajas condicionan la convocatoria del Elche CF

En el apartado físico, el entrenador confirmó varias ausencias importantes. Germán Valera no estará disponible, mientras que Yago Santiago sigue arrastrando molestias en la rodilla que obligan al cuerpo técnico a tomar una decisión sobre su participación.

También continúa en proceso de recuperación Adam Boayar. Aun as��, Sarabia destacó el buen estado general del grupo: “Las sensaciones son muy positivas, estamos prácticamente todos a buen nivel”.

Balaídos, un examen clave en la lucha por la permanencia

Aunque evita hablar de cálculos, el contexto es evidente. El Elche necesita seguir sumando para alejarse definitivamente del descenso, cuando LaLiga puede presentar una de las salvaciones más caras de la historia, por encima de los 42 puntos.

El partido en Vigo se presenta como una oportunidad, y también como una prueba de madurez. El equipo ya rompió su mala racha fuera de casa en la última jornada, al vencer al Real Oviedo (1-2), y ahora quiere dar continuidad a ese impulso.

Sarabia no ve favoritos claros: “Podemos ganar a cualquiera”

El técnico también se refirió al posible favoritismo del encuentro. Reconoció que el Celta puede partir con ventaja por jugar en casa, pero dejó claro que su equipo llega con confianza: “Nos sentimos en un punto en el que podemos ganar a cualquiera”.

Una declaración que refleja el cambio de mentalidad en el vestuario ilicitano tras varias semanas de buenos resultados.

El vestuario del Elche CF se conjura para cerrar la salvación

El entrenador reveló que el equipo vivió un momento clave tras el partido del Bernabéu. Hubo reuniones internas, conversaciones directas y una clara reacción del grupo.

Desde entonces, el rendimiento ha mejorado notablemente: “El equipo se conjuró y ha conseguido ganar cuatro de cinco”. Ese espíritu colectivo es ahora la principal baza del Elche en este tramo decisivo.

Un final de temporada sin margen para distracciones

Sarabia fue claro al hablar del futuro, el técnico entiende que no hay espacio para pensar en la próxima temporada ni en decisiones individuales: “Ahora mismo solo hay que pensar en el Celta”.

El duelo ante el Celta no solo mide el nivel futbolístico del equipo, sino también su fortaleza mental. El Elche llega en su mejor momento, pero Balaídos exigirá una versión aún más completa.

Sarabia lo tiene claro: intensidad, personalidad y convicción serán imprescindibles. Porque en este tramo final, cada punto vale oro.