El Celta de Vigo se frota las manos con el próximo visitante de Balaídos

Los de Claudio Giráldez han ganado en las tres últimas visitas del Elche y no pierden ante los ilicitanos desde el 2013

El Celta de Vigo necesita ganar en Liga si quiere seguir teniendo opciones de pelear por entrar en Europa, ya sea vía Europa League o vía Conference League, la próxima temporada. Desde que el Celta de Vigo cayó en la ida de cuartos de final de la Europa League, los de Claudio Giráldez encadenan cinco derrotas consecutivas en partidos oficiales, tres de ellas en Liga.

El próximo domingo a partir de las 14 horas, el Celta de Vigo recibirá en Balaídos al Elche de Eder Sarabia para la disputa de la jornada 34 de LaLiga EA Sports. El Elche, al igual que le ocurre a los dos rivales que le quedan al Celta de Vigo en Balaídos: Levante y Sevilla, se está jugando la vida con el descenso por lo que su peligrosidad resulta doble.

El Elche, rival propicio para cambiar la dinámica en el Celta de Vigo

A pesar de que el Elche llega a Balaídos jugándose el descenso, el Celta de Vigo tiene motivos más que de sobra para creer que el encuentro ante los franjiverdes supondrá un punto de inflexión de cara al tramo final de temporada. Las estadísticas de los últimos enfrentamientos entre Celta de Vigo y Elche con Balaídos como escenario favorecen claramente a los vigueses.

El Celta de Vigo ha vencido al Elche en las tres últimas visitas de los ilicitanos a Balaídos. La última visita del Elche a Balaídos fue en abril de 2023. El Celta de Vigo venció por un ajustado 1-0 con gol de Aidoo. El pase lo de gol lo dio en el 90 Franco Cervi. El argentino, aunque sigue presente en la plantilla del Celta de Vigo, apenas ha contado para Giráldez esta temporada.

Imagen del encuentro de la primera vuelta entre Elche y Celta de Vigo

El triunfo anterior del Celta de Vigo ante el Elche fue en 2022 con gol en el primer tiempo de Denis Suárez a pase de un Iago Aspas que aún no ha decidido su futuro en Balaídos a partir del 30 de junio. El primero de esta serie de tres triunfos del Celta de Vigo en casa ante el Elche fue en 2021 y se dio por un contundente 3-1 en el que Nolito asistió para los dos primeros, obras de Santi Mina y Brais Méndez y nuevamente Santi Mina hizo el tercer en el segundo tiempo. No pierde el Celta de Vigo ante el Elche en Balaídos desde

El Celta de Vigo 'pasa' del descenso y quiere mirar a Europa

En el caso de que el Celta de Vigo saque adelante los tres partidos que tiene por delante como local en Balaídos, los de Giráldez tendrán serias posibilidades de jugar en Europa el próximo curso y conseguir su segunda clasificación continental consecutiva. Esto tendría daños colaterales ya que tal y como hemos apuntado anteriormente, los celestes son uno de los jueces del descenso al enfrentarse a Elche, Levante y Sevilla.