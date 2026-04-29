Balaídos: decisivo para Europa y para el descenso

El calendario final del Celta de Vigo no sólo decidirá si el equipo alcanza Europa, sino que también puede ser determinante para el descenso. Elche, Levante y Sevilla deberán pasar por Balaídos

El Celta de Vigo afronta el final de la temporada con la mirada puesta en la consecución de un puesto para Europa para la temporada que viene. Cinco partidos finales en el que el cuadro gallego entra con dificultades por su momento de forma. Curiosamente el rendimiento de los de Claudio Giráldez no sólo afectará a su propio equipo, sino que también lo hará con otro equipos con objetivos bien distintos y que buscan la permanencia de forma agónica en este tramo decisivo.

Se trata de los puestos de descenso, ya que los gallegos juegan tres de los últimos cinco partidos del curso liguero con equipos implicados en la pelea por mantener la categoría. Se de la circunstancia que todos ellos tendrá que pasar por Balaídos para enfrentarse al Celta de Vigo. Se trata del Elche, Levante y Sevilla. Distinto son los compromisos de los gallegos fuera de casa, donde contra el Atlético de Madrid y el Athletic de Bilbao. Se podría considerar, por tanto, juez del descenso.

El primero será el Elche

Para empezar el Celta de Vigo se mide en su siguiente encuentro al Elche en Balaídos. Será este domingo a las 14.00 horas. Cierto es que el conjunto ilicitano ha mejorado en las últimas semanas, con triunfos como el logrado contra el Oviedo en el Carlos Tartiere el pasado fin de semana. Los de Eder Sarabia se han aupado hasta la decimocuarta posición, después de que en los últimos meses viviera muchas jornadas en posiciones de descenso. Ahora suma cuatro puntos por encima de la 'quema', aunque llegará al choque contra el Celta con las máximas necesidades. Un rival al que superar y romper la racha.

Tras la visita al Metropolitano contra el Atlético de Madrid, el Celta de Vigo nuevamente jugará en Balaídos ante un rival inmerso en la pelea por la permanencia. Se trata del Levante, que llegará el estadio celtiña en la jornada intersemanal. Será el martes 12 a las 19.00 horas. Los valencianos son penúltimos en la tabla a dos puntos de los puestos que le daría la salvación. Sin embargo su posición es engañosa, ya que en los últimos tiempos ha experimentado una notable mejoría. De estar desahuciado hace algunas jornadas después de vivir todo el curso abajo, la mejoría granota le ha colocado con opciones en este tramo final. Otro hueso duro de roer necesitado que se enfrentará al Celta de Vigo en la antepenúltima jornada.

Un final contra el Sevilla FC

Para cerrar el curso liguero celtiña tocará el Sevilla. Los de Giráldez, tras visitar el Nuevo San Mamés ante el Athletic de Bilbao, jugarán contra el Sevilla FC. Los nervionenses han entrado en puestos de descenso la pasada jornada tras perder in extremis contra Osasuna. El último rival del año para el Celta apunta a que llegará con el agua al cuello al partido final. Un equipo que ha coqueteado con esas posiciones todo el año, pero que ahora además ocupa una de los tres puestos finales. Un rival que no se lo podrá fácil al Celta de Vigo por sus urgencias en el final de temporada.